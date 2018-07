Victoria Beckhams Schlafzimmer-Bob wird Trend

London (dpa) - Kaum hat Victoria Beckham eine neue Frisur, schon erheben britische Zeitungen diese zum Sommertrend: Die 36 Jahre alte Sängerin, Designerin und Ehefrau von Fußballer David Beckham zeigte sich kürzlich mit einem durchgewuschelten Bob im Schlafzimmer-Style.

„Es sieht aus, als ob man einen Tag am Strand verbracht und Meerwasser in den Haaren hätte“, sagte Star-Friseur Stavros Konstantinou der Zeitung „The Sun“. Das Styling sei einfach und gehe schnell: Die Haare sind vorne etwas länger und am Hinterkopf durchgestuft. Nach dem Waschen kommt Haarschaum rein, dann wird alles mit einem Diffusor-Aufsatz in Unordnung geföhnt. Dabei kann man einzelne Strähnen um die Finger wickeln, um ein paar Wellen zu bekommen, riet der Experte. Am Ende sieht es aus, als sei Frau gerade erst aufgestanden.