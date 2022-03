Riedlinger VHS-Programm liefert breites Angebot

Die Volkshochschule Donau-Bussen hat ihr Programm für das Frühjahr-Sommersemester 2022 fertiggestellt. Neben Neuheiten im Programm gibt es vor allem ein großes Novum. Das Heft erscheint am Freitag, 4. März, in einer anderen Aufmachung. Es ist weiterhin erhältlich in der VHS-Geschäftsstelle, in den Rathäusern, Banken und Geschäften der Stadt Riedlingen und Umlandgemeinden. Anmeldebeginn für die einzelnen Kurse ist der 7. März. Ab sofort ist das neue Programm auch auf der Homepage der VHS einsehbar.

Ausführliche Texte auf der Homepage

„Das Programm erscheint nicht nur in komplett neuem Design und Format, sondern erstmals auch in Farbe“, schreibt Melanie Hubeny, Leiterin der Riedlinger VHS-Geschäftsstelle, zum neuen VHS-Programm. Zudem werde künftig auf ein ausführliches Programmheft verzichtet.

In der gedruckten Version erscheinen keine Kursbeschreibungen mehr. Die ausführlichen Texte sind auf der Homepage der VHS zu finden. Mit dem neuen Layout richtet sich die VHS Donau-Bussen nach den Vorgaben des baden-württembergischen VHS-Verbandes. Was auch im neuen Programm dabei ist, sind die Online-Formate, die das klassische Bildungsangebot ergänzen.

Neben bewährten Angeboten, die seit vielen Jahren großen Anklang in der Bevölkerung finden, bietet die VHS Donau-Bussen im Sommersemester auch wieder Neues an. Im Vortrag von Ludwig Zimmermann geht es am 29. März um „Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus-Region Riedlingen“. Mit schonungsloser Offenheit deckt der Heimathistoriker zahlreiche Verbrechen auf und nennt Verbrecher, die in der NS-Zeit auch aus Oberschwaben kamen.

Überblick über das Erbrecht

Ums Erben und Vererben geht es im Vortrag im April. Notar Michael Kopf mit Amtssitz in Bad Saulgau gibt an dem Abend einen Überblick über das Erb- und Testamentsrecht und beantwortet rechtliche Fragen rund um die Erbschaft.

Zum Workshop „Unperfekt und dennoch liebenswert, gelassen durch den Alltag mit der Clown-Strategie“ lädt im Mai Monika Speker ein, einen Nachmittag lang einfach mal nicht zu funktionieren, keine Erwartungen zu erfüllen, einfach nur das tun, was ein Kind tut – das Leben im Moment genießen.

Ausbildung zum Naturguide

Biologische Vielfalt von der Schwäbischen Donau bis zur Schwäbischen Alb erleben Teilnehmer beim Workshop zum „Riedlinger Naturguide“. Nach der Ausbildung leisten Naturguides ganz entscheidende Impulse für die Umweltbildung durch Naturerfahrung für Menschen, ob jung oder alt, aus Riedlingen, seinem Umland, oder Urlaubsgast. Am Beispiel des Biodiversitätspfades Riedlingen schaffen sie rational wie emotional anregende Berührungspunkte zu den Besonderheiten der bunten und einzigartigen Lebensräume, von Pflanzen und Tieren im Raum Riedlingen.

In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg gibt es einen Vortrag über Diabetes mellitus Anfang April. Weltweit steigt die Zahl der Zuckerkranken beständig an. In Europa nimmt Deutschland mit mehr als 7 Millionen Diabetikern eine Spitzenposition unter den europäischen Ländern ein. Experten gehen davon aus, dass es noch viel mehr werden. Die meisten Betroffenen leiden unter dem Typ 2 dieser Krankheit, dem so genannten Altersdiabetes. Er tritt meist in der zweiten Lebenshälfte auf und weist einen deutlichen Zusammenhang mit der in einer Wohlstandsgesellschaft üblichen Lebensweise auf.

Gesundes E-Biken

Tipps vom Profi gibt es im Kurs E-Bike/Pedelec fahren. Im ersten Teil des Kurses erfahren die Teilnehmer alles über Technik, Sicherheit und Pflege (Handhabung des Akkus, Helm, Schaltung). Im zweiten Teil geht es zusammen auf eine Tour. Es geht um gesundheitsunterstützendes und gesundheitsförderndes E-Bike fahren, um Gangwahl, Trittfrequenz und das Fahren auf unterschiedlichen Belägen.

Neben Spanisch oder Englisch bietet die VHS einen Onlinekurs „Italienisch für Anfänger und Fortgeschrittene“. Das Besondere daran ist, dass die Kursteilnehmer live mit dem Dozenten in Turin parlieren.

Perfektes Outdoortraining

Nordic Walking ist ein Angebot der VHS-Außenstelle Langenenslingen. Das gelenkschonende Ganzkörpertraining eignet sich für alle Altersgruppen. Es ist eine Kombination aus Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. Und nebenbei ein perfektes Outdoortraining zur Gewichtsreduktion und zur Mobilisation der Wirbelsäule. Eine neue Art Stauden und Gräser zu pflanzen vermittelt der Kurs mit Bruno Groß-Auerbach Mitte März. Der Kurs stellt eine neue Art von Umgang bei der Pflanzung von und der Gestaltung mit Stauden und Gräsern vor.

In Waldhausen ist ein Kurs in Hatha-Yoga im Angebot. Die Idee von Einheit ist im Yoga von essentieller Bedeutung. So wird der Begriff „Yoga" häufig als Einheit, Verbindung und Harmonie übersetzt. Durch kontrollierte Atmung, Bewegung des Körpers und Meditation bringen die Teilnehmer mehr Ruhe und Klarheit in den Geist, sowie Kraft und Beweglichkeit in den Körper.

Außerdem bietet das Sommersemester zahlreiche weitere Sport- und Gesundheitskurse, Kurse für Kinder und kreatives Gestalten. Fremdsprachen, Weiterbildung und interessante Exkursionen komplettieren das Angebot.