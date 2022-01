VHS Oberschwaben startet neu

Das Frühjahrs- und Sommersemester 2022 der VHS Oberschwaben beginnt am Dienstag 1. Februar. Trotz coronabedingt erschwerter Bedingungen haben die Dozentinnen und Dozenten, wie die VHS Oberschwaben berichtet, wieder ein breit gefächertes Programm zusammengestellt. Angebote macht die Volkshochschule an den Standorten Altshausen, Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried. Im Programm finden sich Exkursionen, eine Vielzahl von Kursen in den Bereichen Gesundheit und Junge VHS sowie Computerkurse. Einige Angebote hat die VHS wie üblich zusammen mit der Gemeinde Ingoldingen geplant.

Neu ist ein „Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrer*innen“. In Altshausen und am Federsee in Bad Buchau gibt es zum ersten Mal eine „Führung ins Banngebiet Staudacher“. Dozent, der neu ins Team gekommen sind, bietet erstmals Kurse zum Thema „Konfliktmanagement“ und „Sichereres Präsentieren und Auftreten“ an.

Mit „Sturzprophylaxe – in Balance bleiben, Stürze vermeiden“ macht die VHS ein besonderes Angebot an Senioren in Bad Saulgau. Neu ist auch eine Exkursion in die Kläranlage Aulendorf. Um Nachhaltigkeit geht es im Kurs „Hallo Bienenwachstuch, hallo Bienenwachswickel“. Im Bereich Gesundheit bietet die VHS in Bad Schussenried „Achtsamkeitsyoga, Meditation und Entspannung“ und in Aulendorf einen Kochkurs „Basisch essen - einfach lecker“ an. Als Hybrid-Kurs ist die „Yoga-Special Chakren-Reihe“ geplant. Ein reiner Online-Kurs ist „Yin Yoga mit der Kombination ätherischer Öle“. Im Fitnessbereich geht es beim „Nordic Walking Winterkurs“ in Aulendorf und dem „Outdoor Ganzkörpertraining“ in Bad Schussenried nach draußen.

Für die Kleinsten gibt es in Bad Saulgau und Aulendorf die „Harmonische Babymassage von fünf Wochen bis sechs Monate“. „Zeitgemäße Briefe und E-Mails“ stehen im Mittelpunkt eines Seminars in Aulendorf. Wer immer schon mal Golf spielen wollte, ist im „Einsteigerkurs für Golf-Interessierte“ richtig. Die VHS bietet ihn in Zusammenarbeit mit dem Golf Club Bad Saulgau an.

