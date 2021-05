vhs Oberschwaben startet an allen fünf Standorten am 7. Juni

Dank der sinkenden Inzidenzen sind ab 7. Juni wieder Präsenzkurse an allen fünf Standorten der vhs Oberschwaben in Aulendorf, Altshausen, Bad Buchau, Bad Schussenried und Bad Saulgau möglich. Rund 100 Kurse und Veranstaltungen sind im Angebot. Ausgenommen von der Lockerung sind zunächst alle Bewegungsangebote in geschlossenen Räumen. Einige Angebote finden auch digital statt. Es kann je nach Entwicklung zu Änderungen kommen. Aktuelle Informationen zu den Kursen gibt es auf www.vhs-oberschwaben.de.

Beim Besuch der Kurse und Veranstaltungen gelten die G/G/G-Regeln: Entweder ist ein zum Zeitpunkt des Kursbeginns gültiger Corona-Test nötig (bestätigter Antigen-Schnelltests oder PCR-Test), oder ein vollständiger Impfnachweis oder ein Genesenennachweis. Zudem sind die bekannten Hygieneregeln weiter einzuhalten. Über den genauen Ablauf werden alle Kursleiter und Besucher vor Kursbeginn informiert.