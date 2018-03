VHS Oberdischingen, Öpfingen und Griesingen starten ins Semester

Die Volkshochschulen Griesingen, Oberdischingen und Öpfingen starten ebenfalls ins Semester.

Am 17. März geht es in Öpfingen mit der Gruppe „RockBar“ musikalisch durch die Jahrzehnte. Christine Oberländer präsentiert am 7. April ihre literarische Reise mit dem Titel „Ein Schifflein auf der Donau schwamm“ und der deutsche Vatikan-Korrespondent Andreas Englisch kommt am 8. Mai in die Mehrzweckhalle nach Öpfingen. Beim Oberdischinger Künstlerabend am 11. März heißt es „Harfe trifft Steirische“. Das Märchen „Frau Holle“ ist am 10. März in Öpfingen zu sehen und im Rathaus in Oberdischingen spielt das Ulmer Puppentheater am 18. März „Die Olchis räumen auf“. Wie man richtig heizt ist am 5. März Thema im Griesinger Rathaus. Diplom-Biologin Sybille Regina Braun referiert am 26. April in Öpfingen über die Wirkung von Heilpflanzen bei Stress. Zum Programminhalt des neuen Semesters zählen zudem zwei interessante Werksbesichtigungen bei PistenBully in Laupheim und bei Magirus in Ulm. Ansonsten gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche, wie Basteln, Comics zeichnen, Inlineskating, Kochen und Töpfern. Petra Mache zeigt in Griesingen, wie man mit der INCHIE-Technik arbeitet und aus Kaffeekapseln Schmuckanhänger „upcycelt“. Erwachsene können bei den Kreativkursen zwischen Nähen, Töpfern und Fotografieren wählen. Und wie man Gehölze im Garten richtig pflegt, lernen die Kursteilnehmer von Karl-Heinz Glöggler in Oberdischingen. Heike Mair bietet Indian Balance und Klangschalenmeditation in Öpfingen an. Pilates, Aqua-Fitness, Tanzen für Paare, und Yoga gehören zu den bewährten Angeboten im Bereich Fitness und Entspannung. Die diesjährigen Kochkurse beschäftigen sich mit bengalischen Gerichten, einer leichten und leckeren Frühlingsküche sowie deftigen Köstlichkeiten mit „Fleisch und Soß“. Abgerundet wird das Programm durch Reiseangebote in Kooperation mit den VHS-Bildungsreisen Aalen. Auf dem Programm stehen unter anderem Reisen nach Lissabon, eine Portugal-Rundreise und eine Reise zu heiligen Städten in Nordindien. (dkd)