VHS lässt sich nicht ins Bockshorn jagen

(dkd/sz) - Ilse Fischer-Giovante und Petra Rösch-Both gehen mit gutem Mut ins neue Jahr. Der Coronapandemie zum Trotz, haben sie für die vielen begeisterten VHS-Freunde auf und unterhalb der Schwäbischen Alb ein umfangreiches Januarprogramm zusammengestellt. Basteln, Internet, Kochen und vieles mehr stehen auf dem Plan.

Ein kleiner Wehrmutstropfen vorne weg gibt es allerdings, auf den die beiden aktiven Damen hinweisen. „Bei unserem Angebot gelten die „2G“-Regeln, geimpft und genesen nach der aktuellen Landesverordnung für Baden-Württemberg“, erklärt VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante. Für die folgenden Kurse können sich Interessierte noch bis zum 20. Dezember anmelden. Zudem erinnern die beiden Organisatorinnen auch daran, dass ein individueller und passender Gutschein der VHS sich auch sehr gut unter dem Weihnachtsbaum macht. Wer dazu Anregungen braucht oder mehr Informationen haben möchte kann sich unter der Telefonnummer 07333/925200 melden.

Los geht’s mit „Lebenslust mit Musik - einfach (besser) Gitarre spielen!“ Der Kurs richtet sich an Gitarrenspieler, die mal wieder musizieren und dabei noch Tipps für das verbesserte Spiel mitnehmen wollen. Voraussetzung ist das Beherrschen der gängigen Gitarrenakkorde und die Grundlagen der Barreeakkorde sind für das Verständnis des Kurses von Vorteil. Egal ob Akustik- oder E-Gitarre, die Kursleiter Otmar Rösch, passionierter Gitarrenspieler, und Martin Schweitzer, Musikpädagoge, werden an zwei Abenden, Montag, 27. Dezember und Dienstag, 28. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, im VHS-Studio (Laichingen, Karlstraße 30) viel interessantes und lehrreiches für die Teilnehmer dabei haben.

In Zeiten der digitalen Fotografie landen die meisten tollen Aufnahmen im Handyarchiv und werden dann selten heraus gekramt. Der Kurs „Mein Fotobuch - Vom Digitalfoto zum Fotobuch“ zeigt auch Neulingen Schritt für Schritt, wie ein Fotobuch angelegt wird. Zudem gibt es interessante Tipps zu Layout und Bildbearbeitung. Der Kurs findet am Sonntag, 9. Januar, von 13 bis 16 Uhr im VHS-Studio statt und bietet Interessierten die Möglichkeit, aktuelle Weihnachtsfotos oder tolle Urlaubserinnerungen im eigenen Buch zu verewigen.

Passend dazu bietet die VHS den Kurs „Bildbearbeitung mit GIMP: Einstieg“ an. Dieser Einstiegskurs bietet eine praktische Einführung in die digitale und komplexe Bildbearbeitung mit der kostenlosen Bildbearbeitungssoftware GIMP. Er findet in der Kleingruppe mit maximal fünf Teilnehmern, an zwei Nachmittagen, von 13 bis 18 Uhr statt. Termin sind der 16. Januar und 23. Januar. Veranstaltungsort ist ebenfalls das VHS-Studio.

Mit „Windows 10 kompakt - fit fürs Büro“ kommt auch die berufliche Weiterbildung bei der VHS nicht zu kurz. Der routinierte Umgang mit dem Windows Betriebssystem gehört zum Berufsalltag. Der Kernpunkt des Kurses liegt in der Dateiverwaltung mit dem Windows Explorer. Der Kurs findet am 16. und 23. Januar jeweils von 9 bis 12 Uhr statt.

Der „Online-Zeichenkurs „back to basics“ Figur und Mensch“ bietet den Teilnehmern ganz bequem von zu Hause aus per Zoom die Möglichkeit, mit einem Blick das Motiv zu erfassen und zu skizzieren. Spielerisch lassen sich Bewegungen einfangen. Methode, Hilfslinien und ein paar Tricks helfen sogar das schwierige Thema Hände zu meistern. Der Kurs findet an drei Abenden, jeweils mittwochs, von 18.30 Uhr bis 20 Uhr online statt. Beginn ist der 12. Januar.

„Baking for Daisy“ heißt der Instagram-Account von Isabel Hauser. Mit ihrer Leidenschaft für Backen und Fotografie hat alles angefangen und jetzt ist sie „Influencerin“ und hat „Follower“ und sie hat ihr Leben neu ausgerichtet. Jetzt berät sie auch Firmen bei ihren Auftritten auf Instagram und arbeitet als Foodfotografin. An diesem Abend stellt sie Instagram als Social Media Kanal vor, berichtet über ihre Aktivitäten im Netz, wie das Marketing für Produkte und für sich selbst gut gelingt und was alles notwendig ist, dass man auch ins Auge fällt zwischen all den Social Media Auftritten. Sie erklärt Begriffe wie Hashtag und Post und zeigt, wie die Kommunikation online schnell und gut gelingt und dabei viel Spaß macht. Ein analoger Abend für digital interessierte Leute jeden Alters, die Interesse haben, sich privat zu engagieren oder als Unternehmen überlegen, Social Media zu nutzen. Für die VHS bietet sie den Kurs „Aktiv auf Instagram und Social Media – für wen, für was, wofür?“ an. Der Kurs startet am Montag, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Kleinkunst-Café „Zum fröhlichen Nix“ (Blaubeuren, Hirschgasse ). Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Im Kurs „Indische Küche: Authentische Rezepte“ wird die Herstellung von indischem Brot, die Zubereitung von Samosas, vielschichtigen Currys, würzigen Dipps mit Ingwer über scharfe Chutneys bis hin zu verlockenden Obstsalaten gezeigt. Er findet am Mittwoch, 19. Januar, in der Heinrich-Kaim-Grundschule Schelklingen (Schulstraße 12, Bau B, EG, 11 Küche) statt und dauert von 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr.

Für Erfinderinnen und Konstrukteure gibt es den Kurs „Ein Hybridauto zum Selberbauen“. Dieser richtet sich an Mädchen und Jungs ab 11 Jahren und an Kinder ab 8 Jahren mit Elternteil. Heute fahren noch fast alle Autos mit einem Benzin- oder Dieselmotor. Aber gibt es da denn nichts anderes? Das gibt es, einen sogenannten Hybridantrieb. In diesem Kurs baust du ein Hybridauto zusammen, genau genommen einen Hybridporsche, der ursprünglich auch für Porsche entwickelt wurde. Dieses Auto hat einen elektrischen und einen mechanischen Antrieb über eine Feder. Jedes der 4 Räder hat einen Freilauf, so dass du das Auto entweder mit dem mechanischen Antrieb, dem elektrischen Antrieb oder beiden Antrieben gleichzeitig bewegen kannst. Garantiert: jedes Auto wird am Ende des Kurses auch funktionieren und fahren. Kursgebühr zuzüglich Materialkosten von 35 Euro. Der Kursa ist am Mittwoch, 5. Januar, von 9 bis 13 Uhr in der VHS-Mitte Laichingen (Radstraße 10, Raum 1 Kreativ)

„Mein Einhorn – mein Freund / meine Freundin“ richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Es werden verschiedene kreative Angebote zum Thema Freund angeboten. Für Kinder ist dies eine gute Möglichkeit, den Gedanken Raum zu geben und im künstlerischen Prozess zu verarbeiten. Dabei wird Selbstvertrauen, innere Ruhe und Ausgeglichenheit erreicht, Konzentration und räumliche Vorstellung gefördert. Der Kurs findet an zwei Nachmittagen, jeweils donnerstags, von 14.30 uhr bis 16.30 Uhr (13. Januar und 24. Februar) in der VHS-Mitte statt.