VHS-Kurs zum Thema Gewalt gegen Frauen

Ravensburg (sz) - Seit über einem Jahr bietet die Volkshochschule Ravensburg zusammen mit der Kriminalpolizei Ravensburg einige kriminalpolizeiliche Präventionskurse an, vor allem zu den Themen Drogen, Gewalt und Betrug. In den letzten Jahren sind, wie die VHS berichtet, die Fallzahlen zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erheblich angestiegen. Am Dienstag, 8. März, bietet Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke in der Geschäftsstelle der VHS den Kurs „Sicher unterwegs – Gewalt gegen Frauen“ an. Der Kurs dauert von 18. bis 19.30 Uhr und richtet sich insbesondere an Frauen und Mädchen. Eine uniformierte Polizeibeamtin, Polizeieuropameisterin im Boxen, ist ebenfalls mit dabei und wird den Teilnehmerinnen Selbstverteidungsübungen zeigen und diese mit ihnen einüben.