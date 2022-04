VHS hat noch freie Plätze in manchen Kursen

Bad Waldsee (sz) - Die Mitarbeiterinnen der Volkshochschule Bad Waldsee sind zufrieden mit dem Semesterstart. Aktuell sind noch bei folgenden Kursen Plätze frei.

Kurs-Nr. 221-30711, Österreichische Mehlspeisenküche – Kleingebäck: Österreich, insbesondere das Burgenland, hat eine spezielle Back- bzw. Mehlspeisenküche. Kleingebäck wird an Festtagen, Hochzeiten, wenn Gäste kommen, aber auch im Alltag das ganze Jahr serviert. Die Kunst ist, so zu backen, dass man die kleinen Stücke gerne isst, sie sollen nicht zu süß und klebrig sein. Franziska Harant bietet den Kurs in der Schulküche der Grundschule Reute Durlesbach an, am Samstag, 14. Mai, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Kurs-Nr. 221-30708, Der ultimative Kartoffelsalatkochkurs: Ein Kartoffelsalat soll einzigartig und unverwechselbar, aber auch kinderleicht herzustellen sein. Das zeigt Paul Sägmüller am Samstag, 14. Mai, von 19.30 bis 22 Uhr in der Schulküche der Grundschule Reute Durlesbach. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Kurs-Nr. 221-10103, Tagesfahrt: Nördlingen – Mittelalter trifft Geologie im Rieskrater: Nördlingen, an der Romantischen Straße gelegen, ist umgeben von Deutschlands einziger vollständig erhaltener Stadtmauer. Ein 90-minütiger historischer Rundgang führt durch die mittelalterlichen Gassen und Straßen der ehemals Freien Reichsstadt Nördlingen. Karl Birkle führt die Gruppe am Samstag, 21. Mai. Treffpunkt ist um 8.50 Uhr am Bahnhof Aulendorf, die Rückkehr mit der Bahn ist um 18.57 Uhr geplant. Die Fahrt kostet 49 Euro.

Kurs-Nr. 221-21406, Raffinessen-Nähkurs: Für Anfängerinnen und Fortgeschrittene, egal ob mit Kaufhausmaschine, Markenfabrikat oder ohne Nähmaschine. Mechaniker Peter Lutz zeigt, wie man alles aus seiner Nähmaschine herausholt. Er erklärt etwa 50 Anwendungen. Der Kurs findet am Montag, 23. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr in Raum 1 der VHS (1. OG), Klosterhof 2 in Bad Waldsee statt und kostet 42 Euro.

Kurs-Nr. 221-10411, Kräuterwanderung – Wildkräuter im Frühsommer: Im Frühsommer ist die richtige Zeit, um Wildblumen zu pflücken und die Speisen mit Blütenkost zu bereichern. Irene Bänsch zeigt auch, wie man mit Löwenzahn, Gundermann, Knoblauchrauke und Taubnessel einen Salat zubereiten kann. Interessierte treffen sich am Montag, 16. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr beim Fischweiher beim Lauftreff in Kümmerazhofen, Bassenreute. Der Kurs kostet 14 Euro.

Kurs-Nr. 221-30505, Tapen: Das Tapen ist eine einfache und sehr effektive Therapiemethode. Die bunten elastischen Streifen, können schnell und wirksam bei Muskelverspannungen, schmerzenden Gelenken sowie bei Lymphproblemen und Sportverletzungen helfen. Karin Goldbach zeigt die Anwendung am Mittwoch, 18. Mai, von 19.30 bis 21 Uhr im Raum 1 der VHS (im 1. OG), Klosterhof 2 in Bad Waldsee. Der Kurs kostet 12 Euro.