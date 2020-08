VHS bietet im Herbst kulturelle und kreative Anreize

Von „Naturheiligtümer“ über „Mittelalterliche Kalligrafie“ und „Handlettering“ zu „Irish Tin Whistle“ und „Latino Linedance“ – im Herbst-/Winterprogramm der Abteilung „Kultur und Gestalten“ der Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis werden in mehr als 250 Kursen wieder vielfältige kulturelle und kreative Anreize geboten, verspricht die VHS in einer Pressemitteilung.

Im Literaturkreis sich mit anderen austauschen oder beim Schreiben von Gedichten, Prosatexten und Krimis Geschichten zum Leben erwecken – verschiedene literarische Entfaltungsmöglichkeiten bieten individuelle Reflexion und Inspiration. Im Kurs „Deutsche Schrift“ können die „alten“ Schriftarten deutsche Kurrent und Sütterlin kennen, lesen und schreiben gelernt werden. Die Exkursion „Salem im Barock“ beschäftigt sich mit barocker Kunst des Klosters und Schlossrd Salem sowie der Familie Feuchtmayer.

In der neuen Online-Kunstgeschichte-Reihe mit Kursleiterin Donatella Chiancone-Schneider können „die abenteuerliche Geschichte der Künstlerinnen von Renaissance bis Moderne, die sagehafte Romantik in Apulien sowie die Unterwasserwelt von Neptun und Meerjungfrauen“ bequem von zu Hause aus bestaunt werden. Der Vortrag „Adler, Rose, Hirsch & Co.“ geht der Frage nach, wie Gasthäuser zu ihren Namen kamen und bietet somit „Wirtschaftskunde“ in oberschwäbischer Mundart auf eine ganz eigene Art.

So manch kreative Ader geweckt wird in der Aquarelltechnik, beim Comic zeichnen, meditativen Malen, Akt zeichnen und malen, beim Siebdruck oder im kalligrafischen Workshop „Handlettering“.

Der Kurs „Shabby Chic: Möbel im Vintage-Look“ zeigt, wie man frischen Wind ins Eigenheim bringt.

Aktuell voll im Trend liegen laut VHS auch das „Wolle spinnen am Spinnrad“ sowie Nähkurse zum Herstellen von Kinderkleidung und Accessoires wie „Schmusepuppen oder Zwergenpuppen nach Waldorf-Art“. Neu im textilen Gestalten findet sich auch das Filzen von Herbst-Dekoration und Adventskränzen.

Den richtigen Ton treffen kann man in neuen „Irish Tin Whistle“ (Irische Flöte) für Einsteiger, im Alphorn-Workshop und beim Dudelsackspiel für Anfänger oder in diversen Gesangs- und Stimmbildungsworkshops – etwa beim Beatboxing mit dem deutschlandweit bekannten Beatboxer „Robeat“. Im Cajon-Workshop für Einsteiger sowie beim brasilianischen Straßensamba entdeckt man zudem den heißen Rhythmus im kalten Winter, verspricht die VHS weiter.

Im Tanzbereich gibt es mit Stepptanz und „Latino Linedance“ neue Kurse. Außerdem bietet die VHS Kurse zu den Themen Theater, Zaubern und Jonglage für Jung und Alt an. Wer seine fotografischen Kenntnisse erweitern möchte, der hat bei Grundkursen für Einsteiger und Fortgeschrittene“, einem neuen Theoriekurs zu „Unterwasserfotografie“, dem „Fotoworkshop Wasservögel im Winter“ und der Präsentation „Blickpunkt Kamera: Naturfotografie“ die Gelegenheit dazu.