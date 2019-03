VHS Bad Waldsee präsentiert ihre neue Homepage

Mit dem Relaunch ihrer Homepage modernisiert die Volkshochschule Bad Waldsee ihre digitale Präsenz. Ziel war, mit einem benutzerfreundlichen Webauftritt den Nutzern schnell Orientierung, informative Inhalte und modernen Service zu bieten.

Die Bereiche „Gesellschaft“, „Kultur“, „Sprachen“, „Gesundheit“, „Arbeit“ und die „Junge VHS“ bieten einen schnellen Überblick über die Veranstaltung der städtischen Einrichtung. Auch über besondere Kurse und aktuelle Angebote wird man gleich auf der Startseite bildreich informiert.

Aber nicht nur das Kursangebot findet man auf der neuen Webseite, sondern hat laut Pressemitteilung auch zahlreiche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Ein einfach auszufüllendes Kontaktformular, die Vorstellung des Teams mit Foto sowie die Möglichkeit einen Feedbackbogen auszufüllen, soll die Kommunikation mit den VHS-Mitarbeitern erleichtern.

Zusätzlichen Service bieten ein Downloadbereich, in dem man beispielsweise den Semesterplan, einen Ferienkalender oder Informationen rund um die VHS-Gutscheine herunterladen kann.

Besonders interessant ist ein FAQ-Bereich, wo der Nutzer auf häufig gestellte Fragen sofort eine Antwort erhält. „Wichtig ist uns auch, dass unsere Leitbild und unsere sehr guten Kooperationspartner auf der Seite Ihren Platz finden“, so Beate Scheffold, Leiterin der Volkshochschule, „und auch die einfache Suchfunktion erleichtert die Suche nach Kursen und Dozenten.“ Sie sei der Stadt Bad Waldsee sehr dankbar für die Unterstützung bei der Umsetzung, so Scheffold, denn auch die Anpassung der Homepage an die unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, sei heute unerlässlich. Der ganze Internetauftritt wurde somit nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich überarbeitet und aktualisiert. Die Anmeldefunktion ist einfacher und bietet schnell einen Überblick über noch freie Plätze eines Kurses.

Einen Überblick verschafft man sich am besten selbst unter vhs.bad-waldsee.de.