VFON sagt Fasnet 2022 ab - ein Hoffnungsfunken bleibt

Das Präsidium der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) hat nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg vom 4. Dezember beschlossen, alle Veranstaltungen in der kommenden Fasnetssaison abzusagen. Die Gesundheitaller stündenhe dabei im Mittelpunkt der Überlegungen der VFON. „Mit Nachdruck verweist die VFON nochmals auf die mit dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium ins Leben gerufene Aktion ,Narren lasst Euch impfen’“, heißt es weiter.

Hauptsächlich von der Absage betroffen ist das traditionell nach Weihnachten stattfindende Ringlindenmessen in Heudorf am Bussen. Auch die schon dieses Jahr aufgrund von Corona abgesagte Verleihung des oberschwäbischen Narrenpreises „Die goldene Saubloder“ muss erneut ausfallen. Das Ringtreffen der VFON in Obermarchtal war schon seit Herbst nur in reduzierter Form vorstellbar. Nun wird auch eine abgespeckte Form ausfallen müssen. Die Narrenfreunde aus Obermarchtal wollen alternativ stattdessen im Jahr 2026 ein Ringtreffen ausrichten.

Die VFON hat bereits im Oktober bei ihrer Arbeitstagung in Bad Buchau ihren Narrenzünften empfohlen, im kommenden Jahr auf große Narrentreffen zu verzichten. Nun sieht sich die VFON bestätigt. Noch bestehe die vage Hoffnung durch Zurückhaltung und Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln zur Hauptfasnet Ende Februar in überschaubarem Maße wenigstens ein „bisschen Hausfasnet“ zu feiern.