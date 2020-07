VfL Mühlheim gibt Spiel aus der Hand

Die Fußball-Landesligisten VfL Mühlheim und SC 04 Tuttlingen haben weitere Testspiele bestritten. Die Donautäler schenkten die Partie gegen den TSV Nusplingen nach 2:0-Führung noch 2:4 weg. Die Tuttlinger überzeugten hingegen beim 5:1 gegen den FC Gutmadingen.

TSV Nusplingen – VfL Mühlheim 4:2 (0:2). – Das hatte sich der Mühlheimer Anhang so nicht träumen lassen, dass die VfL-Mannschaft in der zweiten Halbzeit im Freundschaftsspiel der beiden württembergischen Fußball-Landesligisten TSV Nusplingen (Staffel 4) und VfL Mühlheim (Staffel 3) das Spiel noch aus der Hand geben würden. In den ersten 45 Minuten bestimmte der VfL das Geschehen auf dem Rasen. Die Gäste hatten technische Vorteile, während dies die Gastgeber oft durch frühes Pressing wettmachten.

Nach einem fulminanten Schuss von Lukas-Tobias Kalmbach (18. Minute) aus gut 20 Metern ging der VfL verdient in Führung und hatte auch im weiteren Verlauf mehr vom Spiel. Die Gastgeber kamen nur hin und wieder zu guten Situationen vor dem Mühlheimer Tor. Das 2:0 durch VfL-Kapitän Philipp Wolf (40.) war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Nach der Pause kippte das Spielgeschehen. Jetzt nahm die TSV-Elf des neuen Trainers Michael Schnee das Heft in die Hand. Die Gastgeber bedrohten beständig das VfL-Gehäuse. Der in der zweiten Halbzeit für Robin Staiger eingewechselte Keeper Justin Schillinger hatte Schwerstarbeit zu verrichten und wehrte nach einer Stunde einen Foulelfmeter bravourös ab. Auf Mühlheimer Seite gelang nicht mehr viel. Das VfL-Team kam aus der Abwehr nicht mehr heraus. Der auf Gastgeber-Seite im zweiten Durchgang eingewechselte Kevin Schmieder musste kaum einmal eine gefährliche Situation meistern. Als man hüben wie drüben mit einem 2:2 zufrieden war, zog der TSV Nusplingen in der Schlussphase nochmals die Zügel an und kam noch zu einem überraschenden 4:2-Erfolg, der aufgrund der starken zweiten Halbzeit in Ordnung ging. Beim VfL Mühlheim machte sich das Auswechseln der Spieler negativ bemerkbar. Der VfL Mühlheim trägt das nächste Vorbereitungsspiel am Samstag, 26. Juli, um 14 Uhr auf dem Ettenberg gegen den SC Gottmadingen-Bietingen aus. – Tore: 0:1 (18. Minute) Lukas-Tobias Kalmbach, 0:2 (40.) Philipp Wolf, 1:2 (69.) Jonas Henne, 2:2 (77.) Martin Siber, 3:2 (89.) Marvin Butz, 4:2 (90.) Martin Siber. – Schiedsrichter: Achim Mauz (Harthausen/Scher). – Zuschauer: rund 70. (ly)

FC Gutmadingen – SC 04 Tuttlingen 1:5 (1:3). Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen ist im dritten Vorbereitungsspiel beim südbadischen Landesligisten FC Gutmadingen zum ersten Sieg gekommen. Die Mannschaft von SC04-Trainer Andreas Keller wollte sich für die enttäuschende Leistung am vergangenen Dienstag bei der 0:2-Niederlage beim FV Möhringen unbedingt rehabilitieren. Mit einer ordentlichen Leistung und einer guten Einstellung ist dies beim FC Gutmadingen auch gelungen.

Die Gastgeber gingen bereits in der fünften Spielminute durch einen Foulelfmeter, den Lukas Riedmüller verwandelte, in Führung. Die Tuttlinger ließen sich aber dadurch nicht beeindrucken. Als Ali Akkaya in der 19. Minute im Strafraum der Gutmadinger von den Beinen geholt wurde, verwandelte Florin Tirca den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Der SC 04 bestimmte hernachdas Geschehen, und Mannschaftskapitän Marcel John erhöhte in der 25. und 37. Minute auf 3:1 für die Tuttlinger.

Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Tuttlinger den Ton an und waren den etwas enttäuschenden Gastgebern läuferisch und kämpferisch klar überlegen. Robin Petrwowski erhöhte in 77. Minute auf 1:4. Luis Mag-lov gelang in der 82. Minute sogar noch das 1:5. Der Sieg des SC 04 Tuttlingen ging auch in dieser Höhe völlig in Ordnung.

- Tore: 1:0 (5. Minute) Lukas Riedmüller (Foulelfmeter), 1:1 (19.) Florin Tirca (Foulelfmeter), 1:2 (25.) Marcel John, 1:3 (37.) Marcel John, 1:4 (77.) Robin Petrowski, 1:5 (82.) Luis Maglov. - Schiedsrichter: Enis Morat (Bad Dürrheim)