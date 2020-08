Der VfL Mühlheim hat im Verbandspokalwettbewerb des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) mit einem 4:2 (3:0)-Sieg beim Liga-Konkurrenten SV Nehren die dritte Runde erreicht. Im Viertelfinale der WFV-Gruppe 3 ist der Landesligist am Mittwoch, 26. August, um 17.15 Uhr auf dem Sportgelände Ettenberg Gastgeber für den württembergischen Regionalligisten TSG Balingen.

Die TSG Balingen gewann am Samstagnachmittag das Verbandspokalspiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger FC Holzhausen in der Verlängerung knapp mit 3:2. Es hatte dabei in Holzhausen lange nach einer Sensation ausgesehen. Gastgeber FC Holzhausen führte zweimal, 1:0 und 2:1, in der regulären Spielzeit geführt.

Der VfL Mühlheim startete beim zweiten Verbandspokalspiel beim SV Nehren spielstark und zeigte den Gastgebern schon früh, wer auf dem Rasen das Sagen hatte. Gerade sieben Minuten waren bei hochsommerlichen Temperaturen gespielt, als die Mühlheimer Elf beim ersten Eckstoß der Partie die Führung herausschießen konnte. Komforth bekam in der unübersichtlichen Lage den Ball und ließ seinen Gegenspielern keine Chance. Der Treffer der Gäste zum 0:1 schockte den SV Nehren, der eine Viertelstunde später bereits schon nach einem starken Zusammenspiel über mehrere Stationen aus dem Mittelfeld das 0:2 hinnehmen musste. Als nun das Spiel der Gastgeber stockte, nahm der VfL das Heft in die Hand. Immer wieder rissen die Mühlheimer über die linke Seite Löcher in die Gastgeber-Abwehr. Drei Minuten nach dem 0:2 erhöhte Torjäger Maximilian Bell mit einem wunderschönen Treffer sogar auf 0:3. Nach einer halben Stunde Spielzeit dann die erste gefährliche Situation vor dem VfL-Tor!

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber aggressiver aus der Kabine. Mit dem Foulelfmeter zum 1:3, eine fragwürdige Entscheidung des insgesamt gut leitenden Unparteiischen, läutete der SV Nehren die stärkste Spielphase ein. Als nach einer Stunde das 2:3 fiel, drohte das Spiel zu kippen. Der VfL Mühlheim sorgte immer wieder durch gekonnte Spielzüge für Gefahr vor dem Gastgeber-Gehäuse und für Entlastung der Abwehr. Die Entscheidung zum 2:4 hatte Andreas Leibinger auf dem Fuß, als der Schiri nach gleich zwei unbeholfenen Abwehraktionen auf den Strafstoßpunkt zeigte. Der Nehrener Keeper Geiger behielt die Nerven und konnte den Strafstoß abwehren. Wenige Minuten später bügelte Andreas Leibinger den Lapsus mit dem Treffer zum 2:4-Endstand aus.

Mühlheims Spielertrainer Maik Schutzbach war nach dem Schlusspfiff richtig glücklich über den Sieg seiner Mannschaft: „Heute haben wir mit einer feinen Leistung einen verdienten Sieg eingefahren. Das Spiel war bei den hochsommerlichen Temperaturen nicht einfach. Es war ein verdienter Sieg.“

Eine Bildergalerie mit weiteren Fotos gibt es unter www.schwaebische de.

VfL Mühlheim: Justin Schillinger, Sören Lurz, Jan Kupferschmid (ab 62. Sebastian Gleich), Max Drössel, Andreas Komforth (33. Marcel Schilling), Jonas Kirchner (30. Philipp Wolf), Marc Bippus, Lukas-Tobias Kalmbach, Leon Waizenegger, Andreas Leibinger, Maximilian Bell (84. Jannik Mauch).

Schiedsrichter: Steve Hendriß (Geislingen/Steige).

Tore: 0:1 (7. Minute) Andreas Komforth, 0:2 (21.) Max Drössel, 0:3 (24.) Maximilian Bell, 1:3 (50./Foulelfmeter) Daniel Frank, 2:3 (60.) Marco Binder, 2:4 (81.) Andreas Leibinger.

Zuschauer: 90.

Gelbe Karten: 2/3.