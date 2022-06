VfL Mühlheim gewinnt 46. Stetten-Fußballturnier in der Pfalz

Der Landesliga-Absteiger VfL Mühlheim kann doch noch gewinnen: Beim 46. Stetten-Fußballturnier in der Pfalz, das nach zwei Jahren Corona-Abstinenz unter großer Beteiligung in der Pfalz über das lange Pfingstwochenende durchgeführt wurde, war für die Kicker vom VfL Mühlheim eine besondere Strapaze: Der Großteil der Landesliga-Mannschaft, die am Freitagabend beim TV Darmsheim 0:4 unterlegen war, nahm sofort den Weg ins Turnier nach Stetten/Pfalz auf, um am dortigen Turnier dabei zu sein. Der VfL Mühlheim hatte sich einiges für das Turnier in der Pfalz vorgenommen und wurde der Außenseiterrolle mehr als gerecht. Das Team gewann alle vier Turnierspiele und musste nur ein einziges Gegentor (3:1 gegen Stetten/Karlstadt) einstecken. Das Endspiel vor fast 1000 Zuschauern gewann der VfL durch Treffer von Marcel Schilling und dem herrlichen Kopfballtor von Kapitän Philipp Wolf mit 2:0 gegen Stetten/Remstal, das zuvor in der Gruppe B ebenfalls drei Spiele gewonnen hatte. Die VfL-Ergebnisse der Vorrunde: 2:0 gegen Stetten/Hohentengen, 8:0 gegen Stetten/Hechingen und 3:1 gegen Stetten/Karlstadt, dem Turnierfavoriten.