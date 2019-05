VfL Mühlheim reist zur SpVgg Holzgerlingen

Zum letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison muss der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim am Samstag bei der SpVgg Holzgerlingen antreten. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Für die Gastgeber ist es das letzte Heimspiel in der eine Woche später zu Ende gehenden Saison. Beide Teams sind punktgleich und nehmen mit jeweils 41 Zählern einen Mittelfeldplatz in der Tabelle ein. Der VfL Mühlheim belegt aufgrund der besseren Tordifferenz Rang sieben, Holzgerlingen Platz acht.

Beide Mannschaften können in Holzgerlingen unbeschwert aufspielen, haben weder mit oben, noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Beim Gastgeber SpVgg Holzgerlingen war man am vergangenen Wochenende fast schon frustriert, als es beim feststehenden Absteiger FV 08 Rottweil eine 2:4-Niederlage gab. Gleichzeitig schaffte der VfL Mühlheim mit einem 2:0-Sieg gegen Ofterdingen endgültig den Klassenerhalt. Die SpVgg Holzgerlingen hat die Chance, sich für die 0:5-Vorrundenniederlage in Mühlheim zu revanchieren. Das will VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach mit seiner Mannschaft verhindern.

Die 2:4-Niederlage in Rottweil hat die Holzgerlinger geärgert. Das war in der Rückrunde die erste Niederlage. „Ein Zeichen einer langen, kräftezehrenden Saison“, war beim Gastgeber Holzgerlingen zu hören, der dieses Negativerlebnis mit einem Heimsieg reparieren will. Mühlheims Spielertrainer Maik Schutzbach dürfte also mit seinem Team für das letzte Auswärtsspiel der Saison gewarnt sein. Der Mühlheimer Coach: „Holzgerlingen hat eine Elf, die eine gute Einstellung auf den Platz bringt.“ Mit 41 Zählern haben die Mühlheimer ihren bisherigen Rekord in der Landesliga aus der Saison 2008/09 eingestellt. Für Schutzbach und die Mannschaft geht es jetzt darum, das Punkte-Konto noch ein bisschen aufzustocken. Schutzbach: „Das ist das große Ziel und das wollen wir auch schaffen.“

Nach den zwei Feldverweisen am vergangenen Sonntag in Fridingen kann der VfL-Trainer bei der Aufstellung seiner Mannschaft nicht aus dem Vollen schöpfen. Allerdings kann Markus Gerstner wieder mitmachen. Seine Spielsperre von einem Spiel ist abgelaufen.