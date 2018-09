VfL Mühlheim gibt sich erst in der Nachspielzeit geschlagen

Von Schwäbische Zeitung

„Think pink!“ schien das Motto beim ersten Laupheimer VR-Frauenlauf zu lauten: Ganz in die Farbe Pink getaucht war jedenfalls die Innenstadt am frühen Samstagabend. 500 Frauen waren am Start und hatten neben sportlichem Ehrgeiz vor allem eine ganze Menge Spaß. Axel Pries und Reiner Schick waren für die SZ mit der Kamera unterwegs.