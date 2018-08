VfL Mühlheim fährt vorsichtig optimistisch nach Ahldorf

Saisonstart in der Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3. Zum Auftakt stehen sich in Ahldorf (bei Horb) die beiden Aufsteiger und Bezirksliga-Meister von Nördlicher Schwarzwald und Schwarzwald gegenüber: SG Ahldorf/Mühlen gegen VfL Mühlheim. Für beide Teams ist das Aufeinandertreffen ein Stück Neuland. Beide haben noch nie gegeneinander gespielt. Spielbeginn in Ahldorf ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Obwohl man in Mühlheim einerseits froh ist, dass es jetzt losgeht, tun sich beim Trainergespann Probst/Röhrer einige Sorgenfalten auf: Beide Torhüter Robin Staiger und Markus Gerstner, drohten verletzungsbedingt bis Mitte der Woche auszufallen. Mittlerweile hat sich die Lage aber soweit entspannt, dass beide nach Ahldorf fahren und einer der beiden auch im Tor stehen wird.

Andy Probst rechnet mit einer starken Elf, die er in Ahldorf aufs Feld schicken kann. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Die unerwartete Krankheit von Simon Bauer. Die hat dem Trainer einen dicken Strich durch die Rechnung mit der Aufstellung gemacht. Der von der A-Jugend gekommene Simon Bauer war fest eingeplant, hatte auch eine Top-Vorbereitung gespielt. Jetzt liegt der Nachwuchskicker mit Fieber im Krankenhaus. Sicher nicht dabei sein wird auch Marc Bippus, der nach wie vor an einer alten Verletzung laboriert. „Ich hoffe trotz allem, eine starke und motivierte Elf aufs Feld schicken zu können“, sagt der Trainer.

Im WFV-Verbandspokal haben sich die beiden Teams nicht mit Ruhm bekleckert: Die SG Ahldorf/Mühlen, die Spielgemeinschaft ging 1999 aus den Vereinen FV Ahldorf und SV Mühlen hervor, ist gegen die SG Dornstetten im Elfmeterschießen (4:6) in der ersten Runde ausgeschieden. Auch der VfL Mühlheim musste in Runde eins beim SV Erlaheim (2:3) die Segel streichen.

Ein besonderes Augenmerk am Samstag wird die VfL-Abwehr auf den Ahldorfer Top-Torjäger Tobias Schmollinger legen müssen. Der hat in der vergangenen Saison 39 der insgesamt 89 Ahldorfer Tore geschossen. In Mühlheim ist man zum Saison-Auftakt in der Landesliga „vorsichtig optimistisch“.