VfL fängt sich in Tübingen vier Buden

Von Janine Lehleiter

Die Schlagersängerinnen Anita und Alexandra Hofmann haben am vergangenen Freitag gemeinsam mit Johannes Ermler vom Gasthof Hirsch in Ostrach gekocht. In Zusammenarbeit mit Nudel-Buck und der „Schwäbischen Zeitung“ durften sich 60 Gewinner über ein leckeres Drei-Gänge-Menü freuen.

Mit einem Sektempfang hat das Kocherlebnis am Freitagabend im Nudelhaus in Ennetach begonnen. Die 60 Plätze wurden zuvor über Gewinnspiele verlost – jeweils 20 davon über die Schwäbische Zeitung, Nudel-Buck sowie das Marketing der Schwestern selbst.