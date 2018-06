VfL Bochum trauert um einstigen Manager Klaus Hilpert

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum trauert um Klaus Hilpert. Der langjährige Manager des Clubs starb bereits am Montag im Alter von 70 Jahren nach langer schwere Krankheit. Dies teilte der Fußball-Zweitligist heute auf seiner Internetseite mit. Hilpert stand von 1987 bis 2001 als Manager beim Revierverein unter Vertrag. Das Erreichen des DFB-Pokalfinales 1988, der Einzug in den UEFA-Cup 1997 sowie der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga 1994, 1996 und 2000 waren die größten sportlichen Erfolge in seiner Amtszeit.