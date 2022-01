VfB-Volleyballer dürfen ab sofort vor Fans spielen

Der Freistaat Bayern hat die Corona-Verordnung für Großveranstaltungen gelockert. Das hat auch positive Auswirkungen auf den VfB Friedrichshafen. Ab dem Heimspiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) sind in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm rund 1500 Zuschauer zugelassen. Das letzte Mal vor Fans hatten die Häfler am 1. Dezember gespielt.

Seither galt ein Zuschauerverbot für Großveranstaltungen und alle Begegnungen der Häfler Volleyballer mussten vor einer Geisterkulisse stattfinden. „Während in anderen Arenen Zuschauer zugelassen waren, hatte Bayern da sehr restriktive Vorgaben, die wir natürlich auch verstanden haben“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt laut Mitteilung. „Wir haben aber auch etwas wehmütig in die Hallen unserer Gegner geschaut, wo die Fans unter strengen Hygienevorschriften live bei den Spielen dabei sein durften.“

Ab sofort sind in bayerischen Hallen bei Sportveranstaltungen 25 Prozent der möglichen Auslastung erlaubt. Friedrichshafen darf daher etwa 1500 Zuschauer in die Arena lassen. Es gilt die 2G-plus-Regel, in der Halle wird kein Alkohol verkauft und die Zuschauer müssen eine FFP2-Maske tragen. „Wir freuen uns unheimlich, dass die Fans endlich wieder mit dabei sein können“, meint Späth-Westerholt. Der Vorverkauf hat am Dienstagabend begonnen.