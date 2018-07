VfB trotzt Metzingen 1:1 ab

rn) - Mit einen verdienten 1:1 gegen den bisherigen Tabellenzweiten TuS Metzingen hat der Fußball-Landelsigist VfB Bösingen wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. VfB-Trainer Neumann war mit seiner Mannschaft zufrieden.

Fußball-Landesliga: VfB Bösingen - TuS Metzingen 1:1 (1:0). Bösingen zeigte sich gegenüber dem Debakel in Empfingen vor einer Woche erheblich verbessert und hätte mit etwas Schussglück in der Schlussphase sogar den ersten „Heimdreier“ in dieser Saison einfahren können. Bei der Neumann-Elf sorgte vor allem die Hereinnahme von Routinier Gerd Gaiselmann und Youngster Ralf Müller für mehr Stabilität in der Defensive.

Die Gäste begannen druckvoll und Alici (4.) verpasste knapp den Führungstreffer, der fünf Minuten später auf der anderen Seite fiel. Nach einem Eckball von Manuel Bantle traf Jan Ketelhut aus spitzem Winkel zum 1:0. In der Folgezeit hatte Metzingen mehr Spielanteile, doch die Gastgeber blieben gefährlich und setzten immer wieder Nadelstiche. Aber auch die Gäste hatten gute Offensivaktionen, bei denen aber der finale Pass fehlte, um den VfB in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.

Nach der Pause verstärkten die Ermstäler ihre Angriffsbemühungen weiter. In der 58. Minute fiel mit Unterstützung des VfB der Ausgleich. Ein Querschläger von Tobias Müller landete über Liotti bei Ercan Acar, der aus der Drehung sehenswert traf. Danach ging es rauf und runter, wobei Andy Bippus im VfB-Tor gegen Acar (60.) parierte. Auf der anderen Seite prüfte Ketelhut (71.) den Gästeschlussmann aus 20 Metern. In der Schlussphase hatten beide Teams noch einmal die Möglichkeit zum Siegtreffer.

VfB-Trainer Michael Neumann: "Mit der Leistung meiner Mannschaft war ich im großen und ganzen zufrieden. Wir haben Metzingen, das fußballerisch eine hohe Qualität hat, nur wenig zugelassen. Mein Team hat gezeigt, was mit Disziplin und Leidenschaft möglich ist."

VfB Bösingen: Andreas Bippus, Ralf Müller, Matthias Rötzer (67. Frey), Fabian Eith, Daniel Müller, Gerd Gaiselmann, Claudius Rötzer, Jan Ketelhut (80. Patrick Frey), Florian Heß (72. Clemens Aiple), Manuel Bantle, Tobias Müller. - Tore: 1:0 (9.) Jan Ketelhut, 1:1 (58.) Ercan Acar. - Zuschauer: 220 .- Schiedsrichter: Michael-Peter Juhasz (Balingen). - Gelbe Karten: 2/3. (rn)