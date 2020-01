VfB siegt ungeschlagen – Tettnang schlägt Tettnang

TETTNANG (ke) - Der VfB Friedrichshafen hat am Dreikönigstag den fünften ifm-Hallencup in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle am Manzenberg gewonnen. Der Fußball-Landesligist blieb während des gesamten Turniers ungeschlagen. Im Halbfinale setzten sich die Friedrichshafener gegen Vorjahressieger FC Wangen mit 2:0 durch, im Finale schlugen sie den Bezirksligisten TSV Eschach mit 2:1. Im Viertelfinale trafen die Gastgeber TSV Tettnang I (links Noah Biberger) und der TSV Tettnang II (mitte Simon Hamma) aufeinander, mit dem besseren Ende für die erste Mannschaft.