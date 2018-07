Zwar klafft in der Stadionfassade derzeit noch ein riesiges Loch, das neue Grün liegt für die Heimpremiere der VfB- Profis gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) aber schon bereit. „Wir haben jetzt die Crème de la Crème der Rasen im Stadion“, sagte Stefan Heim, Geschäftsführer der Stadion NeckarPark GmbH.

Seit Mai arbeiten die Bautrupps an der Umgestaltung der Mercedes-Benz Arena in ein reines Fußball-Stadion, Sicherheitsrisiken während des Bundesliga-Spielbetriebs ergeben sich durch die laufenden Bauarbeiten aber nicht. „Es wird immer nur an einem Stadionteil gearbeitet, der dann unzugänglich ist. Dadurch entstehen keine Risiken. Wir legen großen Wert auf die Sicherheit“, sagte Heim. Durch die dritte Sicherheitsbegehung am heutigen Donnerstag wird vor dem zweiten Spieltag gewährleistet, dass die strengen Sicherheitsauflagen eingehalten und erfüllt werden.

Gegen den Südwest-Rivalen SC Freiburg werden Lehmann, Hitzlsperger und Co. erstmals auf einem um 1,30 Meter abgesenkten Spielfeld ohne Laufbahn spielen. Auch die Baumaßnahmen an der Haupt- und Gegentribüne sind beendet. „Durch die herangerückten Tribünen spürt man schon erste Effekte des Umbaus und kann sich vorstellen, wie die Atmosphäre in einem reinen Stuttgarter Fußballstadion sein wird“, erklärte Heim.

Neben der Nähe zum Platz werden sich die Fans und Fußballer am Samstag vor allem an die neue Sichtfreiheit gewöhnen müssen - die gesamte Untertürkheimer Kurve wurde bereits abgerissen. Sie soll bis zur Spielzeit 2010/11 fertiggestellt sein. Ende 2011 wird der 73,15 Millionen teure Umbau voraussichtlich komplett abgeschlossen sein. Statt der bisher 57 000 werden dann rund 60 000 Fans Platz nehmen können. „Wir haben bisher fünf Millionen Euro verbaut und sind voll im Zeit- und Kostenplan. Es läuft alles sehr gut“, teilte Heim mit.

Bis es so weit ist, muss der VfB jedoch auf einen Teil der Einnahmen verzichten. Denn während die Arena ihr Facelifting erhält, passen nur 41 000 Zuschauer in das Stadion am Neckar. „Im Ticketbereich werden wir während der Umbauphase gut zwei bis drei Millionen Euro Einbußen haben“, schätzt Heim. „Aber wir sind schon jetzt in sämtlichen Bereichen ausverkauft.“

Wert gelegt wurde bei den Planungen auch auf Nähe zu den Fans. Eine Projektgruppe aus VfB-Anhängern war in die Konzeption der neuen Arena involviert. „Diejenigen, die am Wochenende im Stadion jubeln, sollen sich schließlich bei uns wohlfühlen“, sagte Stefan Heim. „Durch die Fankneipe in der Untertürkheimer Kurve erreichen wir eine hohe Aufenthaltsqualität.“ Genauso wichtig seien die neu geschaffenen Plätze hinter dem Tor in der Fantribüne. Statt der ehemals 3500 Zuschauer, passen jetzt 8500 Fans in die „rote Wand“. (lsw)