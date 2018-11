VfB Friedrichshafen zieht problemlos ins DVV-Viertelfinale ein

Vital Heynen darf sich, ob er will oder nicht, ab sofort ganz offiziell als Europas „Bester Mannschaftstrainer des Jahres 2018“ bezeichnen. Die CEV, der Dachverband der europäischen Volleyballverbände, zeichnete Heynen am Freitag mit dem Preis aus.

Der sensationelle Titelgewinn mit Polens Nationalmannschaft bei der WM in Italien zuletzt spielte bei den Überlegungen der Jury da natürlich eine wichtige Rolle. Aber eben auch, wie Heynen umgehend hervorhob, seine auch nicht gerade an Erfolgen arme Arbeit mit den Volleyballern des VfB Friedrichshafen.

Sossenheimer Spieler des Spiels

Fünf Titel gewann Heynen mit dem VfB seit 2016, oder, wie Heynen es formulieren würde: fünf Titel durfte er dank seiner Mannschaft erleben: Dreimal den Supercup-, zweimal den Pokalsieg; die jeweils verlorenen Meisterschften gegen den ewigen Rivalen Berlin Volleys nahm der Coach ja immer auf sich.

In der noch jungen, aktuellen Bundesligasaison ist der VfB Friedrichshafen Tabellenführer.Auch im DVV-Pokal hat die Mannschaft vom Bodensee noch alle Titelchancen; am Sonntag zog sie mit einem nie gefährdeten 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) beim TV Rottenburg im Tübingen ins Viertelfinale ein.

Nur bis zum 9:9 im ersten Satz konnten die Rotteburger gegen Philipp Collin, Jakob Günthör, Athanasios Protopsaltis, David Sossenheimer, Bartlomiej Bolaz, Jakub Janouch und Libero Markus Steuerwald ein wenig auf eine Pokalsensation hoffen. Danach spielten die Häfler ihre Partie runter. So räumte Collin Rottenburgs Mitchell Penning zum 12:9 ab, so klopfte Sossenheimer aus dem Hinterfeld den Ball ins Ziel zum 14:10, so entzauberte Protopsaltis ein ums andere Mal den Block der Heimmannschaft. Der Grieche machte auch den Deckel auf den Satz.

Im zweiten Satz benötigten die Häfler drei Satzbälle, um zum 25:19 und 2:0 zu stellen, doch größere Probleme hatten sie auch da nicht.

Während Rottenburgs Zuspieler Jan Röling es im ersten Satz noch viel durch die Mitte versuchte, gingen die Angriffe jetzt meist hoch nach draußen. Friedrichshafen stellte sich darauf ein, verteidigte und punktete durch Collin, Boladz und Sossenheimer, der später zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Die 40 mitgereisten Häfler Fans bejubelten vor allem Punkte ihrer Mittelblocker Günthör und Collin, etwa zum 13:7 oder 15:9. Den Schlusspunkt setzte Rottenburgs Johannes Mönnich mit einem zu weiten Aufschlag.

„Im dritten Satz hätten wir es noch ein wenig konsequenter zu Ende bringen können“, sagte VfB-Libero und Kapitän Markus Steuerwald. „Aber wir haben sonst ordentlich gespielt und verdient gewonnen. Es war einfach wichtig, dass wir ins Viertelfinale des Pokals kommen.“ Mission erfüllt.