VfB-Faustballer wollen als Erster ins neue Jahr

Die Faustballer des VfB Friedrichshafen können in der Landesliga ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben. Am Sonntag (10 Uhr) setzt der VfB Friedrichshafen in Geislingen im Landkreis Göppingen den sportlichen Schlussstrich unter das Faustballjahr 2021. Bevor es in die Winterpause geht, gilt es aber noch, drei Partien erfolgreich zu bestreiten und die Tabellenführung zu verteidigen.

In der Geislinger Wölkhalle treffen die Seehasen des VfB auf Gastgeber SV Oberböhringen sowie die Teams aus Heuchlingen und Bissingen. Alle drei Aufgaben sollten für den noch ungeschlagenen Tabellenführer laut Mitteilung machbar sein. Auf die leichte Schulter sollten die Seehasen die Partien jedoch nicht nehmen. Beim SV Oberböhringen hängt vieles von der Tagesform seiner schlagkräftigen Angreifer ab. Kommen diese in Fahrt, wird es für jedes Team in der Liga schwer. An schlechten Tagen hingegen schlägt sich der Gastgeber laut VfB schon einmal selbst.

In der zweiten Partie treffen die Friedrichshafener auf Schlusslicht TV Bissingen II. Hier sollte der VfB konsequent sein Spiel aufziehen, um den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Schließlich holte Bissingen ausgerechnet gegen den ärgsten Verfolger der Häfler die bislang einzigen Punkte.

Und dieser Verfolger ist der letzte Tagesgegner. Der TV Heuchlingen II hat derzeit drei Punkte weniger als der VfB auf der Habenseite. Mit einem Erfolg gegen das Team von der Ostalb könnten die Häfler bereits den Klassenerhalt fixieren und die Tabellenführung ausbauen.