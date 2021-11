VfB - ab in den Schnee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Corona-Pandemie alle Veranstaltungen im letzten Winter unmöglich machte, konnte die Abteilung Ski- und Bergsport im VfB Friedrichshafen ihren Mitgliedern im Sommer ein abwechslungsreiches Programm anbieten: Wanderungen, Radtouren und Wasserskifahren ließen das Gefühl des Vereinslebens zurückkehren.

Inzwischen können die VfB-Ski-Gymnastikstunden in der Halle wieder regelmäßig montags und donnerstags stattfinden. Die Übungsleiterinnen bringen uns in Schwung und hoch motiviert verbessern wir unsere Fitness zur Vorbereitung auf den Sport im Schnee.

Der Verein ist sich bewusst, dass vor allem die Kinder und Jugendlichen besonders unter dem Lockdown und den vielen sozialen Beschränkungen zu leiden hatten. Deswegen hat Jugendleiterin Claudia Wagner mit ihrem Team im Sommer den jungen Mitgliedern und ihren Freunden tolle Stunden bei Bewegung, Spiel und Spaß ermöglicht. Schwimmen, chillen und grillen am See, klettern im Kletterpark, Trampolin springen oder ein Wochenende auf der Hütte im Bregenzer Wald (für die jüngeren Kinder mit ihren Familien) ermöglichten endlich wieder den lange ersehnten Kontakt zu den Gleichgesinnten.

Doch nun steht der Winter vor der Tür, der leider wieder viele Fragen bezüglich der Durchführbarkeit von Veranstaltungen aufwirft. Trotzdem: Was gibt es Schöneres, als im Winter Ski zu fahren? Damit der Spaß im Schnee nicht zu kurz kommt, wollen wir die Interessierten mit wertvollen Tipps unserer DSV Skischule an der Freude am Skifahren teilhaben lassen.

Der Verein bietet für alle Kinder und Jugendlichen vom 28.12 - 30.12.21 einen dreitägigen Skikurs an, unterrichtet wird in Kleingruppen. Zusätzlich sind noch Familien- und Jugendveranstaltungen auf der Hütte geplant, sowie ein Skikurs für Erwachsene. Alle Infos hierzu sind auf unserer Homepage zu finden.

Die Sicherheit, sowie die Gesundheit unserer Skischüler steht für uns an oberster Stelle. Aus diesem Grund werden alle Vorgaben bezüglich Covid-19, die dem Verein seitens der Behörden auferlegt werden, strengstens eingehalten. Aus diesem Grund informiert die Skiabteilung auf ihrer Homepage immer aktuell über mögliche Änderungen.

Anmeldung und sämtliche Infos unter www.vfb-ski-und-bergsport.de.