Beim Brand eines Wohnhauses in Sigmaringen ist in der Nacht zum Samstag ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden. Da das Haus unbewohnt war, wurde niemand verletzt. Die Ursache ist bislang unklar, zur Aufklärung möchte die Polizei einen Sachverständigen einschalten, sagte ein Polizeiführer am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr werden von den Ermitterln unter anderem die Stromleitungen im Haus nach einem möglichen Kurzschluss untersucht.

Der Brand in der Langenenslinger Straße im Stadtteil Ziegelacker ist am Samstagnacht ...