Verzicht auf Alkohol gegen Schnarchen

Nürnberg/München (dpa/tmn) - Der häufigste Versuch, das Schnarchen dem Partner zuliebe zu stoppen, ist der Verzicht auf Alkohol. Hilfsmittel wie Nasenklammern oder bestimmte Kissen nutzen Betroffene dagegen kaum.

Das hat eine repräsentative Umfrage der GfK-Marktforschung in Nürnberg ergeben. Demnach gibt jeder Zehnte Deutsche in einer Partnerschaft mit einem Schnarcher an, er oder der betroffene Partner würde so gut wie keinen Alkohol mehr trinken, um so das Schnarchen zu reduzieren.

Fast ebenso viele (9,4 Prozent) haben abgenommen, um das Scharchen in den Griff zu bekommen. Die technischen Hilfsmittel - dazu gehören auch Kinnbinden, die die Mundatmung verhindern sollen - nutzen den Angaben zufolge jeweils weniger als 5 Prozent.

Im Auftrag der „Apotheken Umschau“ wurden 1029 Männer und Frauen ab 14 Jahren befragt. Ausgewählt wurden nur solche Teilnehmer, die in einer Partnerschaft mit einem Schnarcher leben oder selbst schnarchen.