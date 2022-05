Verwöhntage und Gutscheine für pflegende Angehörige

Unter dem Motto „Wer pflegt, wird gehegt“ können sich pflegende Angehörige aus dem Landkreis in diesem Jahr an einem der insgesamt vier kostenlosen Verwöhntage des Bodenseekreises eine Auszeit vom Alltag nehmen. Zur Auswahl stehen eine Führung durch das Eriskircher Ried Ende Mai sowie im September Schifffahrten auf dem Bodensee und eine Besichtigung der gläsernen Bäckerei in Frickingen. Mit den Angeboten möchten das Landratsamt und seine Kooperationspartner pflegenden Angehörigen ermöglichen, zwischendurch mal „aufzutanken“ und ihnen Danke sagen. Die Zeit kann aber auch genutzt werden, um sich mit anwesenden Fachleuten und anderen Betroffenen rund um das Thema Pflege auszutauschen.

Am Dienstag, 31. Mai, von 9.45 bis 16 Uhr, führt der Geschäftsführer des Naturschutzzentrums Eriskirch, Gerhard Kersting, durch die Irisblüte im Eriskircher Ried. Im Anschluss wartet ein Verwöhn-Vesper im Gästehaus St. Theresia auf die Pflegenden.

Auf Rundfahrten mit der weißen Flotte auf dem Bodensee geht es am Montag, 12. September, ab Meersburg, sowie am Mittwoch, 21. September, ab Friedrichshafen. Von jeweils 13 bis 17:30 Uhr können sowohl Pflegende als auch deren pflegebedürftige Angehörige bei Kaffee und Kuchen den Bodensee genießen.

Am Dienstag, 27. September führt der Verwöhntag in die gläserne Bäckerei in Frickingen. Dort besteht von 13.45 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, einen Blick auf die Backkunst zu werfen und sich davon im Anschluss bei einer Verkostung selbst zu überzeugen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Nachweis der Pflegekasse über die Einstufung in die Pflegerade eins bis fünf. Wird für den Tag eine Betreuung für die pflegebedürftige Person benötigt, hilft der Pflegestützpunkt Bodenseekreis unter pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de oder Telefon 07541 / 204-5195 weiter.

Die Anmeldung zu den Verwöhntagen ist bei Wiltrud Bolien unter sozialplanung@bodenseekreis.de oder Telefon 07541/204-5640 möglich.

Alternativ zur Teilnahme am Verwöhntag können pflegende Angehörige auch einen Einkaufsgutschein für Friedrichshafen, Überlingen, Langenargen, Meckenbeuren oder Tettnang im Wert von 25 Euro erhalten. Der Gutschein muss bis 30. September bestellt werden. Infos zum Angebot sowie zur Bestellung der Gutscheine unter https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/senioren-pflege/angebote-fuer-pflegende-angehoerige/