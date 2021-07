Vertrau mir, ich bin da!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sigmarszell/Weißensberg - Die Geschichte aus dem Evangelium mit Jesus und dem sinkenden Petrus auf dem See (Mt 14,22-33), begleitete die Erstkommunionkinder aus Sigmarszell die ganze Vorbereitungszeit seit Herbst letzten Jahres. Wenn wir im Leben Gott vertrauen, gehen wir nicht unter und haben einen sicheren Hafen. Nun durften die Kinder mit Freude ihre erste heilige Kommunion in der Pfarrkirche St. Markus in Weißensberg feiern.