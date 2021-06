Vertrau mir, ich bin da!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein feierten 91 Kommunionkinder in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden in neun Gottesdiensten am Samstag 19. und 26. Juni ihre Erstkommunion. Musikalisch – in bewährter Form – gestalteten verschiedene Musikgruppen die vielen Gottesdienste. „Die Kirchenband“ in Kressbronn, Happy Sound in Gattnau, Kirchenmusiker Martin Beck mit dem Chor Cantiamo in Langenargen und mit dem Kirchenchor in Oberdorf, die Jugendschola sang in Eriskirch unter Leitung von Alexandra Neumann und der Kirchenchor Eriskirch unter Leitung von Markus Bentele.

Die neuen Pfarrer Armin Noppenberger und Lorenz Rösch feierten die Gottesdienste und begegneten vielen Familien gleich zu Beginn ihres Dienstantritts in den Seegemeinden.

Den in diesem Jahr etwas ungewohnten Weg der Vorbereitung gestalteten Pastoralreferentin Stefanie Teufel und Gemeindeassistentin Christina Schraff. Verschiedene Familiengottesdienste in den Kirchen und Impulse, die die Familien per Mail erhielten, hatten Themen der Kommunionvorbereitung zum Inhalt.