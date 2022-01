Gescheitert ist der Versuch eines Unbekannten, im Zeitraum zwischen Montag, 27. Dezember, und dem Neujahrstag am Samstag in ein Wohnhaus in der Rosenstraße in Esenhausen einzubrechen.

Der Unbekannte hebelte laut Polizeiangaben offenbar mehrfach mit einem entsprechenden Werkzeug an einer Außentüre, hatte dabei jedoch keinen Erfolg. Die Türe hielt dem Einbruchsversuch laut Polizeibericht stand.