Über dem Gewerbegebiet Blaubeuren-Seißen ragen mehrere Kräne empor, vor allem an seinem nordwestlichen Ende wird kräftig gebaut. SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht mit dem Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos) über Stand und Zukunft des Seißener Gewerbegebiets.

Herr Seibold, wann wurde das Gewerbegebiet Seißen zuletzt erweitert?

Die jüngste Erschließung des Gewerbegebietes an der B28 in Seißen erfolgte im Wesentlichen in den Jahren 2007 bis 2016. Das gesamte Gebiet weist derzeit eine Fläche von rund 39,2 Hektar aus. Das beinhaltet sowohl die belegten, als auch noch freie Flächen. Letztere umfassen ungefähr fünf Hektar.

Wer baut dort aktuell und was?

Aktuell bauen die Firmen König Maschinenbau GmbH sowie die Bohnacker Ladenbau GmbH, die jeweils den Betrieb an den neuen Standort verlagern und gleichzeitig die Betriebsflächen erweitern.

Die Stadt wurde mehrfach gelobt für schnelle Verfahren – was machen Sie besser als andere Städte und Gemeinden?

Wir versuchen eine standardisierte Vorgehensweise und vor allem auch aus den bisherigen Prozessen zu lernen. Zudem sind Jürgen Stoll, der kommissarische Leiter des Stadtbauamts, und ich meist in engem Dialog mit den Firmen und Prozessbeteiligten. Ich bin mir aber sicher, dass auch unsere Nachbarkommunen gute Arbeit abliefern.

Wie soll es mit dem Gewerbegebiet weitergehen?

Das Gewerbegebiet soll insbesondere Betrieben dienen, die in Blaubeuren Arbeitsplätze anbieten und eine gute Mischung zwischen den unterschiedlichsten „Gewerken“ beinhalten. Es ist bislang gelungen eine gute Mischung zu etablieren, das soll so bleiben. Wohnen möchten wir im Gewerbegebiet nicht weiter etablieren.

Welche künftigen Erweiterungen sind angedacht?

Mittel- und langfristig betrachtet werden wir im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auch eine Perspektive für eine moderate Entwicklung für Gewerbe vorsehen. Ob dies an den vorgesehenen Standorten dann auch realisiert werden kann, wird davon abhängen, ob die entsprechenden Flächen erworben werden können. Dieses Thema wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Erste Grundsatzentscheidungen haben wir gemeinsam mit dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat getroffen,

In welchen Grenzen kann man das Gebiet in Seißen noch entwickeln?

Die Entwicklung am derzeitigen Standort, also bis zur Kreisgrenze und entlang der Bundesstraße ist abgeschlossen.