Versteckte Schaltflächen auf Netbooks einblenden

Damit das Mini-Notebook schön handlich bleibt, zeigen die zumeist kleinen Bildschirme von Netbooks in der Regel nur 1024 mal 600 Pixel. Dieser Kompromiss lässt für einige Anwendungen zu wenig Platz.

So kommt es vor, dass Dialogfenster aus Platzgründen nicht vollständig auf dem Bildschirm erscheinen. Manchmal befinden sich wichtige Eingabefelder oder Schaltflächen auch außerhalb des sichtbaren Bereichs, unerreichbar für Mausklicks. Wer dieses Versteckspiel beenden will, greift zu einem Extra-Werkzeug: Das Gratisprogramm „Taekwindow“ hat die Lösung für zu kleine Netbook-Fenster. Wenn das Tool gestartet ist, lassen sich Fenster mit gedrückter [Alt]-Taste verschieben. Hierzu einfach die [Alt]-Taste gedrückt halten, ins Fenster klicken und es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen. Die Fenstergröße lässt sich anpassen ­ mit der rechten Maustaste (plus [Alt]-Taste).

Gratis-Tool „Taekwindow“: http://taekwindow.sourceforge.net

Mehr Computer-Tipps: www.schieb.de (dpa-infoco)