Verstärkung für die Realschule Trossingen

Trossingen (sz) - Zum neuen Schuljahr freut sich das Team der Realschule über zahlreiche Verstärkungen. Das teilt die Schule inn einer Medienmitteilung mit. Die Realschule verstärkt sich im Fach AES mit Anja Kibler. Sie wird mit sechs Stunden in Klassenstufe 7 eingesetzt, kommt aus Marbach und verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie.

ChristineTschirwitz hat ebenfalls das Fach AES und ist mit 6 Stunden an die Realschule Trossingen abgeordnet. Sie unterrichtet eigentlich in Spaichingen, wo sie auch wohnt. Sie freut sich sehr auf die Schülerschaft und das Kollegium der Realschule Trossingen. Ihr Ziel ist es die SchülerInnen bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten, da sich ihr Fach AES stark am zukünftigen Lebensalltag der SchülerInnen orientiert.

Marianna Onorati unterrichtet das Fach Deutsch, hat aber auch Italienisch auf Lehramt in Konstanz studiert. Sie absolvierte ihr Referendariat am Gymnasium Trossingen und freut sich jetzt auf die neuen Erfahrungen an der Realschule Trossingen.

Jasmin Merz unterrichtet Englisch und Geschichte. Der Weg nach Trossingen ergab sich eher zufällig. Eigentlich hat Frau Merz nämlich in Mainz studiert. Im Rahmen des Referendariats lernte Sie Trossingen kennen und arbeitet nun dort. Sie freut sich über die Abordnung an die RST und ist gespannt auf das, was noch kommt.

Tobias Dietz hat in Freiburg Mathe und Chemie studiert und sein Referendariat erfolgreich in Furtwangen absolviert. In seiner Freizeit geht Herr Dietz gerne wandern und Kitesurfen. Er freut sich auf die neuen Herausforderungen an der RST.

Sandra Knaupp kommt eigentlich aus Geislingen an der Steige. Sie hat in Stuttgart Englisch und Italienisch studiert und ihr Referendariat erfolgreich am Gymnasium Trossingen abgeschlossen. Dort unterrichtet Sie auch weiterhin. Frau Knaupp sieht die Abordnung an die Realschule Trossingen als Chance neue soziale Kontakte zu knüpfen und einen Einblick in eine andere Schulart zu erhalten. Sie freut sich auf das Schuljahr 2022/2023 und wünscht SchülerInnen sowie Lehrkräften einen möglichst normalen Schulalltag, in dem alle Dinge, die lange nicht möglich waren, wieder im Schulalltag Platz finden.

Neben vielen neuen Gesichtern bleiben der Realschule aber auch zwei vertraute Gesichter erhalten.

Dennis Kleiser bleibt nach seinem erfolgreich beendeten Referendariat an der RST. Er hat in Freiburg Mathe, Geographie und Sport studiert und bringt seine fussballerische Qualität mit zum Lehrersport.

Ebenfalls erhalten bleibt der RST Mareike Kaiser. Sie hat ebenfalls in Freiburg studiert und unterrichtet die Fächer Mathe, Biologie und AES. In ihrer Freizeit kocht und backt sie gerne und arbeitet gerne in ihrem Garten.

Schulleitung und Kollegium der Realschule Trossingen wünschen allen einen guten Start in das neue Schuljahr und freuen sich auf die Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung abschließend..