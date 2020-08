Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) hat den aktuellen Versorgungsbericht vorgelegt. Sie kommt in einer Pressemitteilung zu dem Schluss, dass im Landkreis Tuttlingen eine gute Versorgungssituation herrsche.

Mit dem erschienenen Versorgungsbericht 2020 der KZV BW wird die aktuelle Situation der Versorgung vor Ort – für jede einzelne Kommune – dargestellt.

Die zahnmedizinische Versorgung in Baden-Württemberg sei gut. „Es gibt keine unterversorgten Landkreise. Es bestehen allerdings auch in Baden-Württemberg Herausforderungen bezüglich der Sicherstellung, nicht nur durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie“, so die Vorstände Ute Maier, Christian Finster und Christoph Besters.

Der Landkreis Tuttlingen weist einen Versorgungsgrad von 87,7 Prozent auf. Insgesamt versorgen 84 Zahnärztinnen und Zahnärzte die Versicherten im Landkreis. Das bedeutet ein Betreuungsverhältnis von 1674 zu eins. Die Verhältniszahl für eine Versorgung von 100 Prozent beträgt 1680 Einwohner pro Zahnarzt. Für die acht kreisfreien Städte in Baden-Württemberg 1280 Einwohnern pro Zahnarzt. Eine Unterversorgung wird festgestellt, wenn sich der Versorgungsgrad unter 50 Prozent befindet. Das sei in keinem Landkreis in Baden-Württemberg der Fall.

Insgesamt versorgen 8071 Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte in 5130 Praxen die gesetzlich Versicherten im Land. Landesweit hat sich das Betreuungsverhältnis im Vergleich zum Vorjahr verbessert: 1371 Einwohner kommen in Baden-Württemberg auf eine Vertragszahnärztin oder einen Vertragszahnarzt. Dies sei ein Spitzenplatz im bundesdeutschen Vergleich. Die wohnortnahe Versorgung sei in allen Teilen des Landes gesichert. Allerdings bestehen regionale Unterschiede.

Erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen durch die Coronakrise stellen die zahnmedizinischen Versorgungsstrukturen jedoch vor Belastungen. Das Patientenaufkommen und damit die Umsätze vieler Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg sind eingebrochen. Dies könne für Praxen existentiell werden.