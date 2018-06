Versicherung setzt Belohnung aus

Nach dem Einbruch in ein Langenauer Juweliergeschäft hat die Polizei neue Erkenntnisse gewonnen. Zudem hat die Versicherung des Juweliers jetzt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Wie berichtet, hatten Unbekannte am Montag, 26. August, kurz vor fünf Uhr den Einbruch am Marktplatz begangen. Mit einem Baumstamm rammten sie die Tür des Geschäfts auf, rafften Uhren und Schmuck zusammen und flüchteten danach. Den Audi stahlen sie zuvor in der Angertorstraße, den Baumstamm in der Helfergasse. Nach der Tat ließen sie den gestohlenen Wagen auf einem Parkplatz in der Wörthstraße zurück. Hier verliert sich die Spur der Einbrecher und der Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Im Zuge der ersten Ermittlungen und Vernehmungen scheint sich nun der Verdacht der Polizei zu bestätigen, dass der Juwelier vorher ausgespäht worden ist. Zeugen gaben an, in den Tagen zuvor verdächtige Personen am Marktplatz gesehen zu haben. Nähere Informationen fehlen der Kripo noch. Sie bittet deshalb nach wie vor Zeugen, die in der Nacht zum Montag, 26. August, oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880 entgegen.

Derzeit prüft die Polizei auch, ob der Einbruch mit anderen, ähnlichen Delikten in den vergangenen Monaten in der Region zusammenhängen könnte. Dies ist bislang nicht sicher.

Mittlerweile hat der Versicherer des Juweliergeschäfts für die Wiederbeschaffung der Ware aus dem Einbruch eine Belohnung in Höhe von zehn Prozent des Erlöswerts, höchstens jedoch 5000 Euro, ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880 entgegen.