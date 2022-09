Verschiedene Attraktionen beim Hürbler Dorffest

Das traditionell im September ausgerichtete Hürbler Dorffest findet in diesem Jahr am Sonntag, 25. September, statt. Auf dem Programm stehen verschiedene Attraktionen. Neben dem großen Flohmarkt ab 6 Uhr startet um 9 Uhr der Handwerkermarkt. Am Gemeindehaus wartet mit einem Gauklerlager, Ponyreiten und Showauftritten der Gesangsschule „Sing for Soul“ ein interessantes Rahmenprogramm auf die Gäste. Im Schlosshof besteht die Möglichkeit, an exklusiven Schlossführungen teilzunehmen und mehrere Showtanzgruppen zu bestaunen. Am Gasthaus Adler sorgt das Original Rottumduo für musikalische Unterhaltung. Für die Besucher steht ein reichhaltiges Angebot an Speisen bereit. Anmeldungen für den Floh- und Handwerkermarkt können per E-Mail an flohmarkthuerbel@gmx.de gesendet werden