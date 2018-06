Verpflichtung für Bürgermeister Hugger

Amtseinsetzung steht bevor

Bürgermeister Markus Hugger wird am Donnerstag, 14. Juni, bei einem Festakt für weitere acht Jahre für sein Amt an der Spitze der Gemeinde Immendingen verpflichtet. Die erneute Amtseinsetzung des 47-Jährigen findet im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Aula der Schlossschule statt und beginnt um 19 Uhr. Hugger ist seit 2010 Immendinger Bürgermeister und startet mit der Verpflichtung in seine zweite Amtsperiode.

Am Sonntag, 18. März, ist Hugger mit 98,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 41,8 Prozent für acht Jahre erneut gewählt worden. Die Amtseinsetzung und Verpflichtung von Hugger durch den stellvertretenden Bürgermeister Harald Jochum soll nun am kommenden Donnerstag erfolgen. Außer dem eigentlichen Verpflichtungsakt stehen noch Grußreden auf dem Programm der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Ein Stehempfang schließt sich an die Verpflichtungsfeierlichkeiten an. (jf)