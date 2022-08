Veröffentlichung der Bodenrichtwerte im Oktober

Zum Stichtag 1. Januar 2022 müssen die Finanzämter alle Grundstücke in Baden-Württemberg im Zuge der Grundsteuerreform ab dem 1. Januar 2025 neu bewerten. Wie die Stadtverwaltung Ehingen mitteilt, sind die Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke gesetzlich verpflichtet, für die Neubewertung eine vollständige Grundsteuererklärung abzugeben. Die relevanten Informationen haben die Eigentümerinnen und Eigentümer vom zuständigen Finanzamt erhalten. Für die Grundsteuer sind unter anderem die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert in die Erklärung einzutragen. Beide Werte können über das Internetportal www.grundsteuer-bw.de abgerufen werden. Der Stichtag zur Veröffentlichung der Bodenrichtwerte war der 1. Juli. Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens zur digitalen Bereitstellung der Bodenrichtwerte hat der Gutachterausschuss in Ehingen bekannt gegeben, dass sich deren Veröffentlichung in Blaubeuren und dessen Teilorte verzögert. Die Bodenrichtwerte werden Anfang Oktober bekanntgegeben. Die Abgabefrist für das Grundvermögen endet übrigens am 31. Oktober.