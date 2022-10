Vernissage zur Ausstellung in Weißenau

Ravensburg (sz) - Das Inklusive Atelier des ZfP Südwürttemberg hat auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Kunstmuseum Ravensburg und dem Kapuziner-Kreativzentrum Ravensburg einen Malwettbewerb ausgerichtet. Ab dem 21. Oktober werden alle eingesandten Bilder am ZfP-Standort Weißenau ausgestellt.

Inspiriert durch die Werke der Künstlerin Jacqueline de Jong lautete das diesjährige Motto des Malwettbewerbs „Tief im Innern“. Ihre facettenreichen und kraftvollen Bilder nutzten die Teilnehmenden der Wettbewerb-Workshops im Inklusiven Atelier als Anregung für ihre eigenen Kunstwerke, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Heraus kamen 40 farbenprächtige, bewegende Bilder, die nun im Zentralgebäude (Haus 42) am ZfP-Standort Weißenau, Weingartshofer Straße 2 in Ravensburg, ausgestellt werden. Die Vernissage zur Ausstellung findet statt am Freitag, 21. Oktober, um 11 Uhr. Klaus Balogh sorgt für die musikalische Umrahmung. Alle Interessierten sind . Die Ausstellung wird bis 16. November zu sehen sein.