Der seit zwei Wochen in Australien vermisste deutsche Rucksack-Tourist ist vermutlich tot. An einem Strand nahe der Stadt Bunbury sei seine Leiche gefunden worden, teilte die westaustralische Polizei mit. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen an dem 20-Jährigen gebe es nicht. Seine Eltern aus Alfeld in Niedersachsen sind laut Polizei in Bunbury. Sie sollen die Leiche in den nächsten Tagen identifizieren.