Jäger haben am 20. Dezember die sterblichen Überreste eines Menschen in einem Waldstück bei Satteldorf-Rudolfsberg gefunden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.

Entsprechende Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben, dass es sich dabei um die seit dem 7. Juni 2018 vermisste Rentnerin Klara Schmid handelt. Die Vermisste galt als orientierungslos. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau nach einem Sturz gestorben ist.