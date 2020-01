Offenbar schon seit dem 10. Januar wurde in Bregenz ein 15 Jahre altes Mädchen vermisst. Laut Polizei in Vorarlberg wurde sie an diesem Tag zuletzt in ihrer Jugendwohnung in Bregenz gesehen.

Die Polizeiinspektion Bregenz namen Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten entgegen. Zwischenzeitlich wurde das Mädchen gefunden.