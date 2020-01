Vermisst: Wo ist Barbara Bösch aus Bregenz

Offenbar schon seit dem 10. Januar wird in Bregenz die 15 Jahre alte Barbara Bösch vermisst. Laut Polizei in Vorarlberg wurde sie an diesem Tag zuletzt in ihrer Jugendwohnung in Bregenz gesehen.

Barbara Bösch ist 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und wiegt rund 53 Kilogramm. Sie hat schulterlange, gerade Haare und könnte mit blauer Jeans, rosa Winterjacke und Turnschuhen bekleidet sein.

Die Polizeiinspektion Bregenz sowie jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten entgegen.

Kontakt zur Polizeiinspektion Bregenz gibt es unter Telefon 0043 (0) 59 133 8120.