Vermeintliches Bio-Plastik genauso schlecht für die Umwelt

Als umweltfreundlich gekennzeichnete

Plastik-Verpackungen sind laut Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND) nicht immer nachhaltiger als herkömmliches

Plastik.

Sogenanntes Bio-Plastik werde zwar aus nachwachsenden

Rohstoffen wie Mais oder Zuckerrohr hergestellt, sei chemisch jedoch

oft identisch mit dem herkömmlichen Plastik auf dem Markt und werde

damit genauso schlecht abgebaut, sagte Janine Korduan, BUND-Expertin

für Kreislaufwirtschaft auf Anfrage.

Außerdem würden die Rohstoffe oftmals nicht ökologisch angebaut,

sondern als Monokulturen etwa in Südamerika. Dabei würden auch große

Mengen an Dünger, Pestiziden und Wasser verbraucht. „Für die Umwelt

bringt „Bio“-Plastik gar nichts: Die Herstellung verbraucht viele

Ressourcen und bei der Zersetzung entstehen keine

Pflanzennährstoffe“, zitierte der BUND Korduan in einer Mitteilung zu

einem neu veröffentlichten Hintergrundpapier zum Thema.

Auch „Bio“-Plastik-Produkte können Schadstoffe enthalten

Trotzdem sind die sogenannten Bio-Plastik-Produkte - etwa

Einweglöffel in Eisdielen, Becher am Wasserspender oder Müllbeutel -

mit nach Korduans Angaben „TÜV-geprüften Siegeln“ versehen. Diese

hätten jedoch mit Bio-Siegeln aus dem Lebensmittelbereich wenig

gemein. Lebensmittel müssten viel höheren Anforderungen gerecht

werden, um ein Siegel zu erhalten. Beim sogenannten Bio-Plastik

würden auch in den Verpackungen enthaltene Chemikalien toleriert.

„Viele „Bio“-Plastik-Produkte enthalten Schadstoffe und sind aus

toxikologischer Sicht nicht besser als herkömmliche.“

Der BUND schreibt in dem Hintergrundpapier auch, dass der Anteil an

Biopolymeren, also echtem Bio-Plastik in Verpackungen, so gering sei,

dass die Sortieranlagen auf Mülldeponien diese nicht erfassten, weil

es sich wirtschaftlich nicht lohne. Sie würden aus den Anlagen

geschleust und verbrannt. Die BUND-Expertin fasste zusammen: Es gebe

zwar Ausnahmen, aber der größte Teil der als Bio-Plastik

gekennzeichneten Verpackungen betreibe Greenwashing und täusche

Verbraucherinnen und Verbrauchern Nachhaltigkeit nur vor. Ökologisch

sinnvoller aus Sicht des BUND: die Nutzung von Mehrweg-Produkten.

BUND Hintergrund

© dpa-infocom, dpa:220608-99-585690/5