Verlorene Ladung beschädigt mehrere Fahrzeuge

Stahlplatten, die sich von einem verunglückten Kleintransporter gelöst hatten, haben am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 96 großen Sachschaden angerichtet. Wie es dazu im Polizeibericht von gestern heißt, fuhr der 19-jährige Fahrer des VW-Transporters auf der Autobahn mit einem beladenen Anhänger gegen 16.15 Uhr in Richtung Memmingen. Vor der Anschlussstelle Wangen Nord verlor er die Kontrolle über sein Gespann und schleuderte zunächst gegen die Seitenschutzplanke. Im Anschluss wurde er nach links zurückgewiesen und stieß mit seinem Anhänger heftig gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei lösten sich die unzureichend gesicherten 600 Kilo schweren Stahlplatten vom Anhänger und rutschten über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn. Einem dort fahrenden Fordfahrer wurde von einer Platte die komplette linke Fahrzeugseite aufgeschlitzt. An einem Opel wurde durch umherfliegende Ladungsteile die Frontscheibe beschädigt und ein BMW-Lenker riss sich beim Überrollen der Platten den Unterboden auf. Der 19-jährige Transporterfahrer wurde beim Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Die Fahrspur in Richtung Lindau musste zur Bergung der Platten teilweise gesperrt werden. Hierbei kam es zu einem Rückstau in beide Richtungen, heißt es im Polizeibericht.