Verliert das Corona-Virus für Sie langsam seinen Schrecken? - Schwaebische.de-Leser reden Klartext

Die aktuelle Phase der Corona-Pandemie in Deutschland ist geprägt durch sehr hohe Infektionszahlen auf der einen Seite, verbunden mit der Warnung, dass die kritische Infrastruktur überlastet werden könnte. Auf der anderen Seite ist immer wieder von einer schnelleren Verbreitung durch die Omikron-Variante, aber auch einem möglicherweise milderem Verlauf die Rede. Es heißt, dass die Pandemie bald vorbei sein könnte.

Das führt bei manchen zu einer fatalistischen Grundhaltung nach dem Motto: Man steckt sich wohl eh unweigerlich an, wird aber voraussichtlich nicht mehr so schwer erkranken – also: zurück zu mehr Normalität. Es hat gegenwärtig den Anschein, als falle vielen Menschen die strenge Disziplin im Umgang mit den Corona-Regeln schwerer.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wie genau nehmen Sie es noch mit den Corona-Regeln? Und verliert das Corona-Virus für Sie langsam seinen Schrecken?

Corona hat den Schrecken verloren.

Bernd W.: Corona hat den Schrecken verloren, die deutsche Coronapolitik leider nicht.

Keiner blickt mehr durch bei den Regeln.

Nadine M. auf Facebook: Es nervt nur noch, keiner blickt mehr durch bei den Regeln. Die Maßnahmen sind vielleicht hilfreich, nerven aber auch und Medikamente werden ausgiebig getestet und auf den Markt gebracht für oder gegen Corona. Es sollten mal wieder andere Nachrichten gebracht werden. Seit zwei Jahren hört man nichts anderes mehr. Free-TV/Radio/Zeitung kann man deswegen nicht sehen/hören. Ein Hoch auf die Streaming-Dienste, ohne die würde man komplett verrückt werden (falls man keine anderen Hobbys hat oder einen gemütlichen mit der Familie macht). Man sollte der Menschheit ihre Verantwortung zurückgeben!

Ein „Schrecken“ wurde nur durch die Politik ausgelöst.

alligator62: Ein „Schrecken“ wurde nur durch die Politik ausgelöst. Nach anfänglich verständlichem Herumstochern im Nebel, ausgelöst durch extrem viele Unwägbarkeiten eines „neuen“ Virus, wird der Paniklevel mittlerweile anscheinend geradezu absichtlich hochgehalten. Mit Vernunft, etwas (Selbst)Disziplin und OHNE Egoismus kamen und kommen wir in der Familie ganz gut klar. Aber das scheint für einen Teil der Gesellschaft unbekanntes Terrain zu sein?! Und damit meine ich ausdrücklich nicht (nur) „Spaziergänger“ etc. Nicht ganz nachvollziehbar ist für mich auch die Tatsache, dass man nirgends mehr vom Laborunfall redet, da halten sich alle schön bedeckt und schieben das auf die Fledermäuse...

Der Schrecken war nie da, zumindest für mich nicht.

Andreas M. auf Facebook: Der Schrecken war nie da, zumindest für mich nicht... besser gesagt, die die politische und mediale Panikmache hat bei mir nicht funktioniert... Was mir aber Sorgen macht, ist das, was daraus resultiert, ein tief gespaltenes Land, zerstörte Existenzen, psychische und seelische Schäden bei Kindern und Erwachsenen, die vielen Toten durch Suizid. Dies wird uns noch weit nach dem ach so schlimmen Virus begleiten...

Es hat nichts damit zu tun, dass es seinen Schrecken verloren hat, die Leute sind es einfach satt.

Markus O.: Es hat nichts damit zu tun, dass es seinen Schrecken verloren hat, die Leute sind es einfach satt. Der milde Verlauf von Omikron tut noch sein Übriges dazu. Es wäre jetzt eine gute Möglichkeit, die vielbeschworene Herdenimmunität durch ein Durchseuchen aufzubauen.

Wir haben es nach zwei Jahre alle satt!

Müller O.: Wir haben es nach zwei Jahren alle satt! Es langt – doch die Geiselnehmer der Politik haben den Hals noch nicht voll genug, sowie andere wiederum den Hals mit Geld / Macht nicht voll bekommen! Es muss nun ein Ende damit sein! FREEDOMDAY NOW! Damit die Menschen und vor allem Kinder wieder Perspektiven in der Zukunft erblicken! Danke!

Ein Blick auf vergleichbare europäische Länder zeigt, wie unterschiedlich man dort mit dem Virus umgeht, warum eigentlich?

Josef B.: Wie wäre die Pandemie in Deutschland angenommen und verstanden worden, wäre da nicht das große Problem bzgl. der verfügbaren Fach-Pflegekräfte auf den jeweiligen Intensivstationen bzw. generell im Gesundheitswesen? Ja, das Virus ist tödlich, ja, das Ansteckungsrisiko ist hoch, und ja, die eingeleiteten Vorsorgemaßnahmen greifen, sofern man diese angenommen hat. Ein Blick auf vergleichbare europäische Länder zeigt, wie unterschiedlich man dort mit dem Virus umgeht, warum eigentlich? Auf welcher Basis lockern direkte Nachbarstaaten die Maßnahmen? Und wir? Bei uns wird weiter eingeschränkt, oder man versucht es zumindest, aber warum? Seit Beginn der Pandemie zeigt sich eindeutig der katastrophale Zustand unseres Gesundheitssystems! Soweit ist es bei uns gekommen! Und egal, welcher Gesundheitsminister am Werk ist – ES ÄNDERT SICH NICHTS!

Die Information und Gesetzgebung im täglichen Wechsel ist auch nicht gerade hilfreich.

Helmut M.: Es gibt doch in Deutschland nicht eine Regel, die ernst genommen wird! Warum sollte Corona da eine Ausnahme machen? Die Information und Gesetzgebung im täglichen Wechsel ist auch nicht gerade hilfreich. Zu berücksichtigen ist meines Erachtens auch! Bin ich Rentner, oder muss ich jeden Tag ins Getümmel, Bus, Bahn usw. Es ist doch jeder/jede für sich selbst verantwortlich, und unter dem Strich kann es ja nie allen recht gemacht werden, nur braucht sich niemand beschweren, der sich nicht an die Regeln hält, wenn der Schuss nach hinten losgeht und an Corona erkrankt! Es wird doch immer an die Vernunft appelliert! Die Ideallösung, die steht wahrscheinlich in den Sternen, und dann läuft es darauf hinaus, die einen sagen so, die anderen sagen so!

Auch wenn die Pandemie „vorbei“ sein sollte, wird nichts mehr sein wie zuvor.

Gabriele A.: Die Schockstarre, als Corona uns anfangs überrollte, ist gewichen. Weiterhin sind die ständigen und auch föderalistischen Änderungen schwer nachverfolgbar. Insbesondere dann, wenn man öfter mal zwischen den Bundesländern wechselt. Die Befolgung der Coronaregeln selbst fällt mir nicht schwer. Die Maske zu tragen beim Einkauf ist bereits Gewohnheit und wir tanzen eh nicht auf jeder Hochzeit und müssen auch nicht bei jedem Ereignis dabei sein. Insofern ist eine gewisse Gewöhnung eingetreten, das stimmt. Auch wenn die Pandemie „vorbei“ sein sollte, wird nichts mehr sein wie zuvor. Es wird sich in unser Gedächtnis eingebrannt haben für lange Zeit. Auch bei den kleinen Kindern.

Es war und ist ein Virus, dem man mit Vorsichtsmaßnahmen entgegentreten kann.

Manuela W.: Corona war noch nie ein Schrecken für mich. Es war und ist ein Virus, dem man mit Vorsichtsmaßnahmen entgegentreten kann. Ich habe Respekt davor, aber keine Angst. Jeden Tag, an dem ich es später bekomme, ist die Medizin für das besser vorbereitet. Omikron schenkt uns Zeit. Mehr nicht.

Es verliert vielleicht den großen Schrecken, ist aber nach wie vor mit Vorsicht zu genießen.

Carmen Z. auf Facebook: Ja, es verliert vielleicht den großen Schrecken, ist aber nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Harmlose Grippe, nein, der Verlauf und die Symptome, wenn man Glück hat, aber es kann anders ausgehen. Long Covid kann trotzdem jeden treffen. Meine Tochter, 14, sportlich, zweimal Volleyball und zwei- bis dreimal die Woche Handball, hatte milde Symptome, hat seither aber Atemprobleme und schafft nicht mal mehr eine Hallenlänge zu laufen.

Corona ist nach wie vor eine gefährliche Virusinfektion.

Alexander L. auf Facebook: Corona ist nach wie vor eine gefährliche Virusinfektion, egal welche Variante. Jeden kann es mit einem schweren Verlauf treffen. Nur die Impfung kann vor einem schweren und tödlichen Verlauf gut schützen.

Als gesunder unter 40-Jähriger hatte ich nie Angst.

Sascha A.: Als gesunder unter 40-Jähriger hatte ich nie Angst. Habe mich aus Solidarität an die Regeln gehalten. Jetzt hatte jeder ein Impfangebot und Omikron ist auch nicht mehr so schlimm. Also Schluss mit den Einschränkungen. Nur die Pflegekräfte tun mir leid, wenn dann massenhaft ungeimpfte eingeliefert werden.

Es gibt wichtigeres, dem wir uns zuwenden müssen.

Stefan N.: Es ist ein Virus, fertig. Alle Maßnahmen beenden. Alle notwendigen medizinischen Maßnahmen gibt es jetzt. Es gibt wichtigeres, dem wir uns zuwenden müssen. Wenn der Mensch seine Lebensgrundlage zerstört hat, dann ...