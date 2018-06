Verlieren verboten

Am vorletzten Spieltag der Frauenfußball-Oberliga ist der TSV Tettnang zu Gast beim FV 09 Niefern. Als Tabellendritter geht die Heimmannschaft als Favorit ins Rennen, Tettnang jedoch braucht noch weitere Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Mit derzeit 24 Zählern stehen sie auf Rang sieben, allerdings nur vier Punkte von einem direkten Abstiegsrang entfernt. Die Partie findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

„Unser Kader ist momentan sehr klein aufgrund vieler Ausfälle“, sorgt sich TSV-Coach Alex Haag. „Es gibt einige verletzungsbedingte Ausfälle, aber auch urlaubsbedingte Ausfälle, die wir kompensieren müssen.“ Trotz der angespannten Personalsituation muss sich der TSV auf den Gewinn von Punkten fokussieren, um nicht am letzten Spieltag ein Endspiel um den Klassenerhalt bestreiten zu müssen. „Klar fahren wir nach Niefern, um dort zu gewinnen. Wir wollen mit aller Gewalt die Entscheidung schon vor dem letzten Spieltag treffen.“

Erst im März war der FV Niefern zu Gast in Tettnang, damals unterlag der TSV nur knapp mit 0:1. Die Chancen auf einen Punktgewinn stehen also gut für Tettnang. „Wir wissen, was wir imstande sind zu leisten, das wollen wir gegen Niefern nun abrufen“, sagt Tettnangs Trainer Alex Haag. (far)