Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Ein Leichtverletzter sowie ein Gesamtsachschaden von etwa 23 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr an der Einmündung der Autobahnausfahrt Wangen-West auf die B 32 ereignete.

Der 61-jährige Fahrer eines Citroen wollte laut Polizei von der Autobahn kommend nach links in Richtung Wangen abbiegen und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Audi eines 29-Jährigen. Die folgende Kollision war so heftig, dass der 61-Jährige sich dadurch leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren mussten abgeschleppt werden.